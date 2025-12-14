Nashik Crime : नाशिक हादरले! ४ कोटींच्या विम्यासाठी मित्रांनीच रचला खुनाचा कट; दीड वर्षांनंतर अपघाताचा बनाव उघड

मुंबई नाका पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील गोविंदनगर परिसरात मध्यरात्रीच्या वेळी अज्ञात कारच्या अपघातात दुचाकीस्वार ठार झाला होता. पोलिसांनी नेहमीप्रमाणे कार अपघात दाखवून नोंद केली. या घटनेच्या तब्बल दीड वर्षाने तो अपघात नसून खून असल्याची बाब समोर आली. कोट्यवधींच्या विम्याची रक्कम लाटण्यासाठी मित्रांनीच कटकारस्थान करीत विमाधारकाचा खून केल्याचे तपासातून समोर आले..अज्ञात वाहनाच्या धडकेत अपघातता. २ सप्टेंबर २०२१ ला पहाटेच्या सुमारास गोविंदनगर येथील जॉगिंग ट्रॅकच्या रस्त्यालगत मृतदेह आढळून आला होता. मुंबई नाका पोलिस घटनास्थळी पोहोचले. पुरुषाच्या मृतदेहाच्या डोक्याला वर्मी घाव आणि अंगावरून अज्ञात वाहन गेल्याने त्याचा मृत्यू झाला असावा असे प्राथमिक दर्शनी दिसून आले. त्यानुसार मुंबई नाका पोलिसात अपघाताचा गुन्हा दाखल केला. .शोध घेतला असता, मृतदेह अशोक सुरेश भालेराव (वय ४६, रा. भगूर रोड, देवळाली कॅम्प) याचा असल्याचे निष्पन्न झाले होते. अज्ञात वाहनाच्या धडकेत भालेराव ठार झाल्याचा अहवाल पोलिसांनी तयार करून न्यायालयात सादर केला होता..भावाने केली तक्रारतब्बल दीड वर्षाने, डिसेंबर २०२२ मध्ये अपघातात ठार झालेले अशोक भालेराव यांचे भाऊ मुंबई नाका पोलिसांत आले. त्यांनी त्यांचे भाऊ अशोक यांचा अपघात नव्हे, तर खून झाला असल्याचे सांगत या प्रकरणाचा पुन्हा तपास करण्याबाबत अर्ज केला. या गुन्ह्याचा तपास पुन्हा करण्याची जबाबदारी तत्कालीन उपनिरीक्षक चेतन श्रीवंत यांच्याकडे देण्यात आली. श्रीवंत यांनी न्यायालयात भालेराव यांच्या केससंदर्भातील कागदपत्रे परत मागविली. घटनेची माहिती घेत तपास सुरू केला..पत्नीच्या नावे विम्याची रक्कम जमामयत अशोकचा अपघाती मृत्यू झाला होता, याची नोंद पोलिसांत होतीच. श्रीवंत यांनी अशोकने जिवंत असताना टर्म इन्शुरन्स काढला असावा, याचा तपास सुरू केला. त्याबाबत तपास केला असता, त्याने २०१८ मध्ये चार कोटींचा विमा काढल्याचे समोर आले. त्याच्या अपघाती मृत्यूनंतर विम्याची रक्कम कोणाला मिळाली याचा शोध श्रीवंत यांनी सुरू केला असता, ती अशोकची पत्नी रजनी अशोक भालेराव हिच्या बँक खात्यावर चार कोटींची रक्कम जमा झाली होती..श्रीवंत यांनी अशोकच्या पत्नीकडे चौकशी केली असता, तिने बँकेत आपले खातेच नसल्याचे सांगितले. श्रीवंत यांनी पुन्हा बँक गाठली असता, बँकेत रजनी भालेरावचा फोटो आणि प्रत्यक्ष अशोक भालेराव याची पत्नी या दोन्ही वेगवेगळ्या असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली. या साऱ्या प्रकाराने पोलिस चक्रावले. ज्या खात्यात विम्याची चार कोटींची रक्कम जमा झाली ते खाते दुसऱ्या महिलेने अशोक भालेरावची पत्नी असल्याचे दाखवून लाटली होती, हे समोर आल्याने पोलिसांनी त्या महिलेचा शोध सुरू केला..रजनी सापडली अन्...मृत अशोकची पत्नी बनून चार कोटींची रक्कम लाटलेल्या रजनीचा तपास सुरू केला. नाशिकरोड, उपनगर, देवळाली कॅम्प परिसरात शोधले. बँकेत दिलेल्या पत्त्यावर ती पोलिसांना मिळून आली नाही, परंतु तिचा माग लागला. मुंबई नाका पोलिसांनी शिताफीने सापळा रचून तिला पंचवटी परिसरातून जेरबंद केले..रजनीचे खरे नाव रजनीकृष्णदत्त उके (रा. गणेश रो हाऊस, मेरी-रासबिहारी लिंकरोड, श्रीरामनगर, पंचवटी) असे होते. तिला मंगेश बाबूराव सावकार (रा. बुद्धविहारसमोर, सम्राटनगर, दिंडोरी रोड) याने मृत अशोक भालेरावची बनावट पत्नी बनवून बनावट कागदपत्रे तयार केली आणि बँकेत खाते उघडल्याचे सांगितले..मास्टरमाइंड सावकाररजनी उके हिने पोलिसांना दिलेली माहिती धक्कादायक अशीच होती. या साऱ्या कटकारस्थानाचा मास्टरमाइंड मंगेश सावकार होता. मंगेशसह रजनी उके, दीपक अशोक भारुडकर (रा. नंदिनीनगर), प्रणव राजेंद्र साळवी (रा. उत्कर्ष अपार्टमेंट, बुधवार पेठ, भद्रकाली), योगेश साळवी, मयत अशोक भालेराव (रा. देवळाली कॅम्प) हे सारे एकमेकांच्या संपर्कातले. मंगेश याने सर्वांना झटपट श्रीमंत होण्यासाठी मोठ्या रकमेचा विमा काढून तो कसा लाटता येईल, याची कल्पना मांडली होती. .त्यानुसार २०१८ मध्ये अशोक भालेराव याने चार कोटींचा विमा काढला. विमा काढूनही तो मिळविण्यासाठी त्यांनी प्रयत्न सुरू केले. त्यासाठी त्यांना भालेरावसारखाच शारीरिक बांधा असलेल्या मृतदेहाची गरज होती. तसा मृतदेह मिळाला तर तो अपघात दाखवून भालेरावच्या नावावरील चार कोटींची रक्कम मिळवायची आणि तोपर्यंत भालेरावला परराज्यात दडवून ठेवायचा, असा त्याचा प्लॅन होता. सुरुवातीला त्यांनी मृतदेह मिळविण्याचा प्रयत्न केला. परंतु त्यात त्यांना यश आले नाही. अशीच तीन-चार वर्षे उलटली तरीही त्यांचा प्लॅन तडीस जात नव्हता..रजनीला केले पत्नीविम्याची रक्कम वारसाला मिळते. त्यासाठी सावकार याने रजनी उके हिला अशोक भालेरावची पत्नी बनविले. तसे फोटो काढले. पंचवटी परिसरात त्यांनी एक खोली भाड्याने घेतली. काही महिने भालेराव हा रजनीसमवेत त्या ठिकाणी राहू लागला. बँकेत खाते उघडले. त्यासाठी पती-पत्नी म्हणून जे-जे कागदपत्रे, फोटो लागतात ते सारे सावकार याने केले. याची कोणतीही खबर भालेराव याने त्याच्या कुटुंबीयांना लागू दिली नाही, हे विशेष..फिरस्त्याला चिरडलेता. २६ जानेवारी २०२१ च्या रात्री सावकारसह भालेराव व साथीदार हे गोदाघाटावर चक्कर मारत आले. त्या वेळी त्यांच्या नजरेत एक फिरस्ता पडला. त्याची अंगकाठी, शारीरिक बांधा विमाधारक अशोक भालेराव याच्यासारखाच होता. सावकारने ही बाब सोबत असलेल्या अशोक आणि साथीदारांच्या लक्षात आणून दिली. त्यानंतर ते त्या फिरस्त्याजवळ गेले. तो गुजराथी होता. काही दिवसांपासून तो भिक्षा मागून गंगाघाटावर राहत होता. सावकारसह साथीदारांनी त्याला गोड-गोड बोलून बरोबर घेतले. .रात्रीपासून पहाटेपर्यंत त्याला भरपूर मद्य पाजले. मद्याच्या नशेत फिरस्ता पुरता बेशुद्ध झाला. त्यानंतर सावकार व साथीदारांनी त्याला त्यांच्या कारमध्ये टाकले आणि म्हसरुळ हद्दीतून नेऊन त्याला रस्त्यावर फेकले. त्यानंतर त्याला कारखाली चिरडले. म्हसरुळ पोलिसात अज्ञात वाहनाच्या धडकेत ठार झाल्याचा गुन्हा नोंद झाला. परंतु तो मृतदेह अशोक भालेराव याचा आहे, हे सिद्ध करताना मात्र सावकारला जमले नाही. त्यात अपयश आल्याने त्यांचा अशोक भालेराव यांच्या नावावरील चार कोटींचा विमा लाटण्याचा प्रयत्न पुन्हा फसला होता..अशोकचाच काढला काटासातत्याने प्रयत्न करूनही ते फसल्याने सावकार आणि साथीदार हताश झाले. त्यानंतर मात्र सावकारने अशोक भालेराव याला अंधारात ठेवून उर्वरित साथीदारांसोबत कट रचला, तो अशोकचाच काटा काढण्याचा. त्याला साऱ्यांनीच संमती दिली. त्यानुसार, २ सप्टेंबरच्या रात्री मुंबई नाका परिसरात सावकार, भालेराव आणि साथीदार हे मद्य पिण्यासाठी जमले. यावेळी रजनी त्यांच्यात नव्हती. साऱ्यांनी मध्यरात्रीपर्यंत मद्य पिले. .त्यानंतर ते सावकारच्या कारमध्ये बसले आणि गोविंदनगर जॉगिंग ट्रॅकच्या दिशेने निघाले. अशोकला कारमध्ये बसताच एकाने त्याच्या डोक्यात लोखंडी रॉडने वार केला. त्यानंतर त्याला रस्त्यावर फेकले आणि त्याला कारखाली चिरडले. त्याची दुचाकीही त्याच ठिकाणी आणली. अशोकचा अपघात झाला, असा बनाव रचला आणि ते पसार झाले..विम्याची विल्हेवाटमुंबई नाका पोलिसात अशोक भालेराव याचा अपघाती मृत्यू झाल्याची नोंद झाली. त्यानंतर सावकार याने भालेराव यांच्या मृत्यू दाखल्यापासूनची सारी कागदपत्रे मिळविली आणि विमा कंपनीकडे जमा केली. विमा कंपनीने कागदपत्रांची शहानिशा केली. त्यानंतर वारसदार असलेली त्याची पत्नी रजनी हिला तिच्या पत्त्यावर शहानिशा करण्यासाठी विमा कंपनीचे अधिकारी गेले असता, ती त्याच ठिकाणी त्यांना मिळाली..त्यामुळे तीच मृत अशोकची पत्नी असल्याचे सिद्ध झाले. तसा अहवाल त्यांनी विमा कंपनीला दिला आणि काही महिन्यांमध्येच चार कोटींची रक्कम टप्प्याटप्प्याने भालेरावची बनावट पत्नी रजनी उके हिच्या बँक खात्यावर जमा झाली. मिळालेल्या चार कोटींच्या विम्याची रक्कम सावकारसह आरोपींनी आपापसांत वाटून घेतली..अन् भिंग फुटले...भालेराव याच्या चार कोटींच्या विम्याची रक्कम सावकारसह रजनी उके, दीपक भारुडकर, प्रवण साळवी, योगेश साळवी यांनी आपापसांत वाटून घेतली. मात्र या आरोपींतील एकाला अन्य साथीदारांच्या तुलनेत कमी रक्कम मिळाली. त्यामुळे त्याने नाराजीही व्यक्त केली; परंतु सावकारने त्यालाही जीवे मारण्याची धमकी दिल्याने तो गप्प राहिला. मात्र. त्याच्या मनात चार कोटींतून त्याच्या वाट्याला अगदीच थोडीच रक्कम आल्याचे शल्य बोचत होते. .अखेर त्याने डिसेंबर २०२२ मध्ये मृत अशोक भालेराव याच्या भावाची भेट घेतली आणि अशोकचा मृत्यू अपघाती नसून खून झाल्याचे सांगितले. भावाने आरोपी सावकारकडे अशोकच्या मृत्यूबाबत जाबही विचारला होता. त्यामुळे सावकार याने त्याच्या भावाच्या बँक खात्यावर १५ लाख रुपये टाकून प्रकरण मिटविण्याचा प्रयत्न केला. .मात्र, त्या वेळी भालेरावच्या भावाने थेट मुंबई नाका पोलिस ठाणे गाठून या प्रकरणी नव्याने तपास करण्याची मागणी केली आणि सारे प्रकरणच उपनिरीक्षक चेतन श्रीवंत यांनी कसून तपास करीत उघड केले. या प्रकरणी १२ डिसेंबर २०२२ ला खुनाचा गुन्हा मुंबई नाका पोलिसांत दाखल करण्यात येऊन, श्रीवंत यांनी तपास करीत दोषारोपपत्र न्यायालयात दाखल केले. मुख्य आरोपी मंगेश सावकार अजूनही कारागृहात असून, प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे..पत्नीचाही लाटला विमाआरोपी मंगेश सावकार अत्यंत पाताळयंत्री आहे. त्याने त्याच्या पत्नीच्या नावेही एक-एक कोटींची दोन विमा पॉलिसी काढली होती. पत्नीला मृत दाखवून त्याला विमा मिळवायचा होता. त्यासाठी त्याने पत्नीला लपविले आणि रुग्णवाहिकेतून संपूर्ण शरीर कापडाने गुंडाळलेला बनावट मृतदेह स्मशानभूमीत नेला. स्मशानभूमीतील कर्मचाऱ्यास मृतदेहास हात लावू न देता अंत्यसंस्कार केले होते. पत्नीच्या नावे मृत्यू दाखला मिळविला आणि विम्यासाठी दोन्ही कंपन्यांकडे दावा केला. यातील एका कंपनीला गंडविण्यात तो यशस्वी झाला. मात्र, दुसऱ्या कंपनीचे प्रतिनिधी घरी आले असता, सावकारची पत्नीच समोर आल्याने त्या कंपनीने त्याचा दावा नामंजूर केला होता. उपनिरीक्षक श्रीवंत यांनी केलेल्या तपासात हेही समोर आले. 