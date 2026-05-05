Nashik News : नाशिकमध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक येण्याची शक्यता; मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत उद्या दहा सामंजस्य करार

नाशिक - आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर बुधवारी (ता. ६) नाशिकमध्ये उद्योजकांचे ‘कुंभ उद्योग संगम’ आणि ‘नाशिक जिल्हा गुंतवणूक समीट’ होत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्या प्रमुख उपस्थितीत होत असलेल्या या गुंतवणूक परिषदेत गुंतवणुकीसंदर्भातील दहा सामंजस्य करार होत असल्याने या माध्यमातून नाशिकला मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक येण्याची शक्यता आहे..राज्यातील ही पहिलीच परिषद नाशिकमध्ये होत असून, दोन सत्रांत होणाऱ्या या परिषदेचे नियोजन उद्योग विकास आयुक्त दीपेंद्रसिंह कुशवाह, कुंभमेळा आयुक्त शेखर सिंह आणि जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांच्यासह विविध शासकीय अधिकारी आणि औद्योगिक संगठणांचे पदाधिकारी तयारी करीत आहेत. हॉटेल ताज येथे आयोजित ‘कुंभ उद्योग संगम’ परिषद दोन सत्रांत होईल..पहिल्या सत्रात महापालिका आयुक्त मनीषा खत्री, जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद, कुंभमेळा आयुक्त शेखर सिंह, ‘एमआयडीसी’चे प्रादेशिक अधिकारी दीपक पाटील आपल्या विभागांचे सादरीकरण करतील. यात नाशिकमध्ये कुठल्या कंपन्या येण्यास इच्छुक आहेत, त्यांच्यासाठी काय सुविधा राहतील, सिंहस्थ कुंभमेळ्यानिमित्त नाशिकमध्ये होत असलेली गुंतवणूक आणि पायाभूत सुविधांचा विकास या माध्यमातून नाशिकचा कायापालट कशा पद्धतीने होणार आहे, याची माहिती दिली जाईल..उद्योजकांना त्याचा कशा पद्धतीने फायदा होऊ शकतो, याचीही माहिती देऊन त्यांना नाशिकमध्ये गुंतवणुकीसाठी पोषक वातावरण कसे आहे, यासाठी प्रवृत्त केले जाईल. यापूर्वी गुंतवणुकीची घोषणा केलेल्या व्यावसायिकांसोबत सामंजस्य करार केले जाणार आहेत. दुसऱ्या सत्रात साधारणत: दुपारी साडेतीनला मुख्यमंत्री फडणवीस उद्योजकांना मार्गदर्शन करतील. त्यानंतर सामंजस्य करार करण्यात येतील..स्टार्टअपचे १४ स्टॉलनवीन उद्योजकांना उभारी देण्यासाठी गुंतवणूक समीटमधे १४ स्टार्टअपचे स्टॉल असणार आहेत. यातील काही स्टॉल हॅकेथॉन प्रदर्शनातून निवडण्यात आले आहेत. काही नवीन संकल्पना मांडणाऱ्या नवउद्योजकांसाठी राखीव ठेवले आहेत. यांना या समीटच्या माध्यमातून चालना देण्याचे नियोजन आहे..या मागण्यांवर होणार चर्चादिल्लीच्या प्रगती मैदानाच्या धर्तीवर नाशिकला कायमस्वरूपी प्रदर्शन केंद्र उभारानाशिक विमानतळाचा विस्तार करानाइट लँडिंगची व्यवस्था करावीकार्गो सेवेचा विस्तार करावानिफाडच्या डायपोर्टला गती द्यावी आदी.नाशिक जिल्ह्यातील किंवा बाहेरील उद्योगांना या समीटमधे गुंतवणूक जाहीर करून सुविधा मिळवण्यासाठी करार करावयाचा असेल, त्यांनी ‘निमा’ कार्यालयात संपर्क साधावा.- आशिष नहार, अध्यक्ष (निमा)मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उद्योगमंत्री उदय सामंत उद्योजकांची पहिली समीट नाशिकमध्ये घेत असल्याने त्यांचा आनंद आहे. यामध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणुकीची घोषणा होण्याची अपेक्षा आहे.- राजेंद्र पानसरे, अध्यक्ष (आयमा).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.