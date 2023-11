Nashik News: सुरक्षा अधिकाऱ्याने गैरवर्तणूक न केल्याचा ‘आयओसी’ चा दावा

By

Nashik News : इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड मनमाड टर्मिनलमध्ये मनमाड टर्मिनल सुरक्षा अधिकाऱ्याने कोणताही गैरवर्तणूक केलेली नाही.

सुरक्षा अधिकाऱ्याने टीटी क्रू मेंबरला सकाळी ऐवजी संध्याकाळी सुरक्षा तपासणीसाठी बोलावले आणि टर्मिनलमध्ये प्रवेश करताना आवश्यक सुरक्षा नियमांचे पालन करण्यास सांगितले. (IOCs claim that security officer did not misbehave nashik news)

या व्यतिरिक्त, सुरक्षा अधिकाऱ्याने त्याच्या प्रवेशास प्रतिबंध करण्यासाठी टीटी क्रू सदस्याचा गेट पास रद्द केला नाही, असे इंडियन ऑइलच्या वतीने प्रसिद्धी पत्रकान्वये स्पष्ट करण्यात आले आहे.

१ नोव्हेंबररोजी मनमाड टर्मिनलचे महाव्यवस्थापक, नाशिक (ग्रामीण) पोलिस अधीक्षकांच्या मदतीने वाहतूकदारांचे प्रतिनिधी यांची भेट घेतली. बैठकीत टीटी लोडिंग ऑपरेशन पुन्हा सुरू करण्यासाठी वाहतूकदारांचे मन वळविण्यात आले.

इंडियन ऑइलने सुरक्षा अधिकाऱ्याला त्याच्या ड्यूटी वरून काढून टाकण्यास नकार दिला, कारण तो सुरक्षा आणि सुरक्षेबाबत कॉर्पोरेशनच्या धोरणांचे पालन करत होता.

मनमाड टर्मिनलच्या महाव्यवस्थापकांनी वाहतूकदार आणि टीटी कर्मचाऱ्यांनी उपस्थित केलेल्या इतर समस्यांकडे लक्ष देण्याचे आश्वासन वाहतूकदारांना दिले.