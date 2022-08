हायड्रोलिक शिडी खरेदीच्या निविदाप्रक्रियेत अनियमितता; NMC आयुक्तांकडे तक्रार

नाशिक : महापालिकेच्या अग्निशमन विभागातर्फे उंच इमारतींवर लागणारी आग विझविण्यासाठी ९० मीटर हायड्रोलिक शिडी (एरियल लेडर प्लॅटफॉर्म) खरेदीसाठी महापालिकेतर्फे काढण्यात आलेल्या निविदाप्रक्रियेत अनियमितता झाल्याची तक्रार महापालिका आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांच्याकडे करण्यात आली आहे. (Irregularities in tender process for purchase of hydraulic ladder Complaint to NMC Commissioner Nashik latest marathi news)

निविदाप्रक्रियेत अटी व शर्तींचा नियमभंग झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. शहरात उंच इमारती उभ्या राहत असताना अग्निशमन यंत्रणादेखील बळकट होणे गरजेचे आहे. त्या दृष्टीने मुंबई व पुण्याच्या धरतीवर नाशिक महापालिकेने ९० मीटर हायड्रोलिक प्लॅटफॉर्म खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला.

त्यासाठी निविदाप्रक्रिया राबविण्यात आली. १४ जुलैला प्रकाशित करण्यात आलेल्या निविदेसाठी प्रीबिड पॉइंट्स सबमिशनची परवानगी १६ जुलैपर्यंत देण्यात आल्याने संशय वाढल्याचा आरोप तक्रारदार कंपनीने केला आहे. दहा दिवसांचा कालावधी निविदा प्रक्रियेस दिला जातो. मात्र हायड्रोलिक शिडी खरेदीच्या निविदाप्रक्रियेत दोनच दिवसांचा कालावधी दिल्याने शिडी खरेदी संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे.

नाशिक महापालिकेतर्फे काढण्यात आलेल्या निविदाप्रक्रियेत तांत्रिक बाबी माहीत नसलेल्या व भारतातील एका कंपनीला डोळ्यासमोर ठेवून निविदाप्रक्रियेत सामावून घेण्यात आले आहे. वास्तविक अग्निशमन व बचावाच्या दृष्टीने ब्रोटोस काय लिफ्ट ही एकमेव कंपनी आहे. मुंबई-ठाण्यासह देशात अनेक भागांत ९० मीटरपेक्षा जास्त युनिट्स अस्तित्वात आहेत.

त्या अनुषंगाने विचार करून निविदेत सहभागी करून घेणे आवश्यक होते. मात्र अग्निशमन विभागाची भूमिका संशयास्पद असल्याचे म्हटले आहे. हायड्रोलिक शिडीची स्पेअरपार्ट भारतात उपलब्ध नाहीत, शिडी खरेदी केल्यानंतर वॉरंटी व देखभाल-दुरुस्ती संदर्भात अनेक अडचणी निर्माण होण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे.

फायर स्केप या कंपनीकडे प्रशिक्षित कर्मचारी असल्याचे सांगण्यात आले आहे. मात्र यात तथ्य नसल्याचा दावा तक्रारीत करण्यात आला आहे. त्याचबरोबर निविदेत सहभाग घेतलेल्या कंपन्यांनी प्रात्यक्षिक सादर करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

