नाशिक

Nashik News : धरण परिसर मोकळा! मंत्री विखे पाटील यांच्या सूचनेनुसार नाशिक विभागात अतिक्रमण हटाव मोहीम सुरू

Start of Encroachment Removal Drive in Nashik District : जलसंपदा मंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या निर्देशानुसार नाशिक जलसंपदा विभागाने कश्यपी धरणाजवळील सरकारच्या जागेवरील बेकायदा बांधकामे (हॉटेल्स) हटवण्यास सुरुवात केली आहे. धरण परिसराची पर्यावरणीय सुरक्षितता आणि जलस्रोतांचे रक्षण करणे हा या कारवाईचा मुख्य उद्देश आहे.
Irrigation

Irrigation

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

इगतपुरी/नाशिक: राज्याचे जलसंपदामंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील (गोदावरी व कृष्णा खोरे) यांच्या सूचनेनुसार धरण व कालव्यांवरील अतिक्रमण हटविण्याची मोहीम जलदगतीने सुरू झाली आहे. नाशिक जलसंपदा विभागाने जलसंपदा विभागाच्या जागेवरील अतिक्रमण हटविण्यासाठी विशेष पथके तयार करण्याचे आदेश दिले असून, त्यानुसार कश्यपी धरणापासून कारवाईची सुरुवात करण्यात आली आहे.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
water
dam
environment
Land Acquisition
Irrigation

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com