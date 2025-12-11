Nashik News : धरण परिसर मोकळा! मंत्री विखे पाटील यांच्या सूचनेनुसार नाशिक विभागात अतिक्रमण हटाव मोहीम सुरू

इगतपुरी/नाशिक: राज्याचे जलसंपदामंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील (गोदावरी व कृष्णा खोरे) यांच्या सूचनेनुसार धरण व कालव्यांवरील अतिक्रमण हटविण्याची मोहीम जलदगतीने सुरू झाली आहे. नाशिक जलसंपदा विभागाने जलसंपदा विभागाच्या जागेवरील अतिक्रमण हटविण्यासाठी विशेष पथके तयार करण्याचे आदेश दिले असून, त्यानुसार कश्यपी धरणापासून कारवाईची सुरुवात करण्यात आली आहे..या पुढील टप्प्यात इगतपुरी तालुक्यातील भावली, मुकणे, दारणा, वाकी, खापरी आणि नाशिक तालुक्यातील गंगापूर धरण परिसरातील अतिक्रमणही लवकरच टप्प्याटप्प्याने काढले जाणार आहे..जलसंपदा विभागाच्या कार्यकारी अभियंता सोनल शहाणे यांनी अतिक्रमणधारकांना शक्य तितक्या लवकर स्वतःहून अतिक्रमण हटवून विभागाला सहकार्य करण्याचे आवाहन केले आहे. अतिक्रमण कायम ठेवल्यास होणाऱ्या नुकसानीस जलसंपदा विभागाला जबाबदार धरण्यात येणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले..सोलापुरातील १०३ वर्षांचा रेल्वे ब्रिज पाडकाम! वाहतुकीसाठी मरिआई चौकातून शेटे नगराकडे दुचाकी, रिक्षांनाच परवानगी; शुक्रवारी खुला होणार ५४ मीटर रस्ता.दरम्यान, आजच्या कारवाईत कश्यपी धरणावरील कैलास बेंडकुळे यांच्या ‘कश्यपी हॉटेल’चे सरकारच्या दीड एकर जलसंपदा जागेवरील सर्व अतिक्रमण हटविण्यात आले. याशिवाय हॉटेल क्रूज, कश्यपी पिकनिक पॉइंट तसेच धोंडेगाव शिवारातील जलसंपदा विभागाच्या जमिनीवर बेकायदा उभारलेल्या सर्व हॉटेलचे अतिक्रमण अधिकारी वश कर्मचाऱ्यांच्या पथकांनी काढून टाकले. धरण परिसर पर्यावरणीय दृष्टीने सुरक्षित ठेवण्यासाठी आणि जलस्रोतांचे रक्षण करण्यासाठी ही कारवाई निर्णायक मानली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.