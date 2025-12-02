नाशिक

Nashik ISKCON Temple : नाशिकमध्ये 'इस्कॉन'चे भव्य ५ मजली मंदिर साकारणार! कुंभमेळ्यापर्यंत दोन मजल्यांचे काम पूर्ण करण्याचा मानस

ISKCON Nashik Begins Grand Temple Expansion Ahead of Kumbh : नाशिक येथील द्वारका परिसरातील पौर्णिमा स्टॉपजवळ आंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघाच्या (इस्कॉन) ५ मजली मंदिराच्या विस्तार कामाला सुरुवात झाली आहे. हे मंदिर आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या तयारीचा एक भाग आहे.
नाशिक: सिंहस्थ कुंभमेळ्यात सर्वाधिक मोठा पंडाल आणि अन्नदानाची व्यवस्था असणाऱ्या इस्कॉनचे द्वारका परिसरातील पौर्णिमा स्टॉपजवळचे मंदिर विस्तारण्यास सुरुवात झाली आहे. कुंभमेळ्याची पार्श्‍वभूमी तसेच मंदिरात वाढणारा भाविकांचा ओघ पाहता पाच मजली मंदिर साकारणार आहे. हे काम सुरू झाले असून, सिंहस्थ कुंभमेळ्यापर्यंत दोन मजल्यांचे काम पूर्ण करण्याचा संघाचा मानस आहे.

