Nashik ISKCON Temple : नाशिकमध्ये 'इस्कॉन'चे भव्य ५ मजली मंदिर साकारणार! कुंभमेळ्यापर्यंत दोन मजल्यांचे काम पूर्ण करण्याचा मानस

नाशिक: सिंहस्थ कुंभमेळ्यात सर्वाधिक मोठा पंडाल आणि अन्नदानाची व्यवस्था असणाऱ्या इस्कॉनचे द्वारका परिसरातील पौर्णिमा स्टॉपजवळचे मंदिर विस्तारण्यास सुरुवात झाली आहे. कुंभमेळ्याची पार्श्वभूमी तसेच मंदिरात वाढणारा भाविकांचा ओघ पाहता पाच मजली मंदिर साकारणार आहे. हे काम सुरू झाले असून, सिंहस्थ कुंभमेळ्यापर्यंत दोन मजल्यांचे काम पूर्ण करण्याचा संघाचा मानस आहे..नाशिकच्या नामांकित मंदिरांच्या यादीत आंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघाच्या या मंदिराचा समावेश होणार आहे. 'इस्कॉन'च्या मुंबई-पुणे-ठाणे येथील मोठ्या मंदिरांपाठोपाठ आता नाशिकचे श्रीश्री राधामदनगोपाल मंदिर हे या परिवारातील उत्तर महाराष्ट्रातले सर्वात मोठे मंदिर म्हणून लौकिकास येणार आहे. .एकूण ५० हजार चौरस फूट क्षेत्रावर या पाच मजली मंदिराचे निर्माण करण्यात येणार आहे. यासाठी १५ कोटी रुपयांपेक्षा अधिक खर्च अपेक्षित आहे. 'इस्कॉन'च्या भव्य मंदिर उभारणीमध्ये संपूर्णतः भाविकांच्या देणग्यांचा आधार घेण्यात येणार आहे. निष्णात अभियंते, आर्किटेक्ट आणि तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनात मंदिराची उभारणी सुरू आहे..Shivaji Maharaj : छत्रपती शिवाजी महाराजांचे हास्य! AI ने रियल Photo चा केला Video... प्रत्येक शिवभक्तांनी पाहावाच असा अद्भुत क्षण.ही आहेत मंदिराची वैशिष्ट्ये...सध्याच्या मंदिरातीलच श्रीराधा व श्रीगोपालकृष्णांचे विग्रह नव्या मंदिरात स्थापन करण्यात येणार आहेत. या गर्भगृहामध्ये साधारण एक हजार जणांची दर्शनाची व्यवस्था आहे. दुसऱ्या मजल्यावर ८०० भाविकांसाठी विनामूल्य प्रसाद, तर तळमजल्यात वाहन पार्किंग व्यवस्था आहे. तिसऱ्या मजल्यावर धार्मिक कार्यक्रमांसाठी बँक्वेट हॉल असून, तो नागरिकांनाही उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. याच इमारतीत शुद्ध शाकाहारी व सात्त्विक जेवण मिळण्याची व्यवस्था केली जाणार आहे.