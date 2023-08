Nashik Fraud Crime : चेन्नईस्थित संशयितांनी नाशिकमध्ये आयटी कंपनी सुरू करण्यासाठी वासवानी रोडवरील फ्लॅट घेत करारानुसार ठरलेले वीजबिल न भरता तब्बल एक कोटी ६५ लाखांचे वीजबिल थकवून फसवणूक केली आहे.

सरकारवाडा पोलिसांत फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. हा गुन्हा तपासाकामी आर्थिक गुन्हे शाखेकडे वर्ग करण्यात आला आहे. (IT company unpaid electricity bill of one half crore Fraud case against Chennai based suspects Nashik Fraud Crime)

लेकू रेड्डी राजगोपाल (वय ५८), मधुराम राजगोपाल (५५), अंजली राजगोपाल (३०), राजू जगन्नाथन‌ (४७), मनीष जोशी (४०, सर्व रा. मेन रोड, सिपकोट, आयटी पार्क, सिरुसेरी, चेन्नई) अशी फसवणूक करणाऱ्या संशयितांची नावे आहेत.

समीर माधवराव चव्हाण (रा. आर्या अपार्टमेंट, सुचितानगर, मुंबई नाका) यांच्या फिर्यादीनुसार, संशयितांनी स्वामी एंटरप्राइजेस या नावाची आयटी कंपनी साधू वासवानी रोडवरील अंबिका अपार्टमेंटमधील फ्लॅट क्रमांक चार येथे सुरू केली होती.

चव्हाण यांच्या कंपनीमार्फत एमएसईडीसीएल व एमपीएसएल या कंपनीशी वीजसंदर्भात करार झाला होता. या करारांतर्गत ठरल्याप्रमाणे वीजमीटरचे रीडिंग घेऊन त्याचा मोबदला स्वामी कंपनीने देणे अपेक्षित होते.

परंतु संशयितांनी कमी मोबदला दिला. एक कोटी ६५ लाख ६२ हजार ३५७ रुपयांचे वीजबिल थकविले. कंपनीने त्यांचे कामकाज बंद करून थकीत बिल अदा न करता फसवणूक करीत पसार झाले. संबंधित प्रकार १ एप्रिल २०२१ ते ३१ मार्च २०२३ या दरम्यान घडलेला आहे.