नाशिक

Prakash Londhe : खंडणीखोर माजी नगरसेवक प्रकाश लोंढेला मोठा दणका! नासर्डी नदीकाठच्या अतिक्रमित इमारतीवर महापालिकेचा बुलडोझर

Police Deployment During Demolition : नाशिकमध्ये माजी नगरसेवक प्रकाश लोंढेच्या दुमजली अतिक्रमित इमारतीवर महापालिकेचा बुलडोझर. गुन्हेगारी पार्श्वभूमी, भुयार आणि हत्यारे आढळल्याने कारवाई. धम्मतीर्थ कार्यालयावर कारवाईची प्रतीक्षा.
Illegal Construction

Illegal Construction

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: आयटीआय पुलानजीक नासर्डी नदीच्या काठावर अतिक्रमण करीत उभारलेल्या माजी नगरसेवक व रिपाइं (आठवले गट)चे उत्तर महाराष्ट्र अध्यक्ष प्रकाश लोंढे याच्या दुमजली इमारतीवर महापालिकेने बुलडोझर लावत पाडकाम सुरू केले. या वेळी सातपूर, अंबड पोलिसांसह राखीव पोलिस दलाची तुकडी असा तगडा फौजफाटा तैनात करण्यात आला होता.

Loading content, please wait...
Nashik
crime
maharashtra
Crime News
Municipal Corporation
Action
property
Demolition
Unauthorized

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com