Nashik IVF Centers : स्त्रीबीज तस्करीचे धागेदोरे नाशिकमध्ये! महापालिकेकडून १२ आयव्हीएफ सेंटर्सची तपासणी पूर्ण

नाशिक: महापालिका वैद्यकीय विभागाकडून शहरातील आयव्हीएफ सेंटरच्या तपासणीत आतापर्यंत १२ सेंटर तपासण्यात आले आहे. एकूण २४ केंद्रांची तपासणी केली जाणार असून, त्यानंतर शासनाला सविस्तर अहवाल सादर केला जाणार आहे. बदलापूर येथील स्रीबीज तस्करीत किती महिलांची फसवणूक झाली, तस्करीची पध्दत काय? यासंदर्भात बदलापूर पोलिसांकडे नाशिक महापालिकेने माहिती मागविली आहे. तसेच या प्रकरणातील आरोप डॉ. अमोल पाटील यांच्या संदर्भातदेखील कागदपत्रे मागितली परंतु अद्यापपर्यंत कागदपत्रे प्राप्त न झाल्याने चौकशी रखडली आहे..ठाणे जिल्ह्यातील बदलापूर येथे स्रीबीज तस्करी होत असल्याचा प्रकार समोर आला होता. ठाणे ग्रामिण पोलिसांकडे यासंदर्भात तक्रार दाखल झाल्यानंतर कागदपत्रांची तपासणी केल्यानंतर बदलापूर येथील स्रीबीज केंद्राला नाशिक महापालिकेची परवानगी असल्याचे स्पष्ट झाले होते..नाशिक महापालिकेने परवानगी दिली असल्याने नाशिक महापालिका हद्दीमध्येच आयव्हीएफ सेंटर चालविणे बंधनकारक असताना बदलापूर येथे सेंटर चालविले जात असल्याने नाशिक महापालिकेच्या वैद्यकीय विभागाने गोविंदनगर येथील मालती आयव्हीएफ सेंटरला सील ठोकले..Education Department: शिक्षण विभाग 'मनोहर'वर मेहरबान; देवळी कला मारहाण प्रकरण, शिक्षकावर कारवाई केव्हा?.मालती आयव्हीएफ केंद्रातून वादग्रस्त कागदपत्रे ताब्यात घेण्यात आली. चार मार्चला केंद्राची नोंदणी रद्द करण्यात आली. त्यानंतर महापालिकेच्या वैद्यकीय विभागाने पथकांची नियुक्ती करून शहरातील २४ केंद्रांची कागदपत्रे छाननी सुरु केली आहे. आतापर्यंत १२ केंद्राची तपासणी पूर्ण करण्यात आली असून, उर्वरित १२ केंद्राची तपासणी पूर्ण झाल्यानंतर शासनाला अहवाल सादर केला जाणार आहे.