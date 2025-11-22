Nashik News : दिपोत्सवात उजळले जगदंबेचे मंदीर; तृतीयपंथीयाकंडून दीपोत्सवाची परंपरा!

वणी (नाशिक) : सप्तशृंगी मातेचे मुळरुप समजले जाणाऱ्या वणी गावातील जगदंबा माता मंदीरात किन्नरपंथीय समुहाचे प्रमुख स्वर्गीय भास्कर गुरु यांची देव दिपावली निमित्त दीपोत्सवाची परंपरा शिष्यगणांकडून कायम राखली जात, आज ता. २१ देव दीपावली निमित्त शेकडो दिवे प्रज्वलीत करुन व फटाक्यांची आतीषबाजी करीत देव दीपावली उत्सव साजरा केला. गोरेगांव मुंबई येथील किन्नर गट समुहाचे प्रमुख स्व. भास्कर गुरु हे गेल्या ३२ वर्षांपासून सप्तशृंगी गड व वणी येथील जगदंबा माता मंदिरात देव दीपावली उत्सव साजरा करीत. .दरम्यान भास्कर गुरु यांचे दोन महिन्यांपूर्वी कोजागिरी पौर्णिमा ता. ६ ऑक्टोबर रोजी निधन झाले. मात्र त्यांनी सुरु केलेली देव दीपावली निमित्त दीपोत्सवाची परंपरा त्यांचे मुंबई व इतरत्र असलेले शिष्यगण व येथील संताजी युवक मित्र मंडळ, एकलव्य फ्रेंड सर्कल, तीळेश्वर भक्त परिवार यांच्या सहकार्याने कायम ठेवत आज शुक्रवार ता. २१ रोजी दीपोत्सवाचे आयोजन केले होते. सप्तशृंगी गडावर आदिमायाा सप्तशृंगी देवीस नवमहावस्त्र, खन- ओटी, पुजेचे साहित्य, फळे अर्पन करीत महापुजा केली. .सोनुर्ली जत्रोत्सव विशेष.यांनतर वणी येथे आगमन झाल्यानंतर संताजी चौकापासून विद्युत रोषनाईने सजवलेल्या आकर्षक रथावर स्व. भास्कर गुरु यांची प्रतिमा ठेवून डफाच्या निनादात तृतीय पंथीय समुहाने गाणी गात सवाद्य मिरवणूक काढली. मिरवणूकीत सप्तशृंगी मातेची मूर्ती, पुजाविधी साहित्य मिरवणूकीने जगदंबा माता मंदिरात नेण्यात आले. त्यानंतर भास्कर गुरुजी यांचे वारस अनुयायी असलेले सोहिल शहा, तृतीय पंथीय शिष्य दिनेश, मनेष, दिपा, मिलींद, जोया, मिरा, मयुरी, पिॆटु निखील, मयुर आदींनी म्हणून गादीवर आलेले सहकारी व शिष्यांनी दरवर्षाप्रमाणे वणीच्या जगदंबा माता मंदीरात येवून जगदंबा मातेसही महावस्त्र, ओटी-खन, पाच फळे, धान्य आदी पुजाविधी साहित्य अर्पन केेेले. .दरम्यान सभामंडपातील यज्ञ कुंडा सभोवती तसेच श्री जगदंबा मातेच्या मंदीर, सभामंडप, सभोवतालचा परीसरातील तलाव, व मंदीरात पाच हजारावर दिवे लावूण दिपोत्सव केला. येथील संताजी युवक मित्र मंडळ व एकलव्य फ्रेंड सर्कलच्या सदस्यांच्या मदतीने पाच हजारावर दिव्यांची मांडणी करुन प्रज्वलीत करण्यात आले. यानंतर आदिमाया जगदंबेची महाआरती करण्यात आली. यानंतर फटाक्यांची आतीषबाजी करीत देव दीपावली साजरी करण्यात आली. जगंदबा माता मंदीर ट्रस्टचे अध्यक्ष राजेंद्र थोरात, विश्वस रविंद्र थोरात, राकेश थोरात यांनी ट्रस्टच्यावतीने भास्कर गुरु यांचे स्वागत केले. यावेळी भाविक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. दरम्यान देवी मंदीर व सभामंडप, गणेश मंदीर, संतोषीमाता मंदीर, महादेव मंदीर, तलावाचा परीसर हजारो दिव्यांच्या प्रकाशाने उजलून गेला होता. हे दृश्य मोबाईलमध्ये टिपण्यासाठी भाविकांनी गर्दी केली होती..मसदे-वडाचापाट येथे आज त्रिपुरारी उत्सव.शुक्रवार पासून मार्गशीर्ष मासारंभ झाला. या मासाचा पहिला दिवस प्रतिपदेचा, तोच देव दिवाळी म्हणून साजरी केला जातो. आपण जेव्हा अश्विन- कार्तिक महिन्यांमध्ये दिवाळी साजरी करतो. तेव्हा चार्तुमास सुरू असतो, तेव्हा भगवान विष्णू निद्रावस्थेत असतात. कार्तिक शुक्ल एकादशीला ते जागे होतात. त्यावेळी चार्तुमासही संपतो. म्हणून मार्गशीर्ष महिन्यात ही खास देवांची दिवाळी साजरी केली जाते. त्यानिमित्ताने सर्व देवदेवतांचे स्मरण हा देव दिवाळी सणाचा हेतू असतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.