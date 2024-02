Devendra Fadanvis Nashik Daura : शासनाच्या जलजीवन मिशन, स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण) व जलयुक्त शिवार योजनांतर्गत ग्रामीण पातळीवर प्रचार व प्रसिद्धीसाठी तयार केलेल्या जलरथाचे उद्‍घाटन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत शनिवारी (ता. १०) होणार आहे.

कॉलेज रोडवरील गोखले एज्युकेशन सोसायटीच्या गुरुदक्षिणा हॉलमध्ये शनिवारी दुपारी तीनला हा कार्यक्रम होईल. (Jagratha will be inaugurated by Deputy Chief Minister Fadnavis tomorrow in nashik news)