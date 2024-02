Devendra Fadanvis Nashik Daura : उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या उपस्थितीत उद्या विविध कार्यक्रम

Devendra Fadanvis Nashik Daura : राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शनिवारी (ता. १०) शहरातील विविध विकासकामांच्या लोकार्पण व भूमिपूजन सोहळ्यासाठी येत आहेत.

त्या निमित्ताने कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे, अशी माहिती भाजप नाशिक महानगर शहराध्यक्ष प्रशांत जाधव यांनी दिली. (Various programs tomorrow in presence of Deputy Chief Minister devendra Fadnavis daura nashik news)