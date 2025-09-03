नाशिक

Jalgaon News : जळगाव लवकरच महाराष्ट्राची 'ऊर्जा राजधानी'; जिल्हा प्रशासनाचा दावा

Jalgaon’s Growing Power Demand : दीपनगर थर्मल पॉवर प्रकल्प आणि ३९०० एकरवर उभारण्यात येणारे सौरऊर्जा प्रकल्प यामुळे जळगाव जिल्हा महाराष्ट्राच्या ऊर्जा सुरक्षेत महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे.
देवीदास वाणीसकाळ वृत्तसेवा
जळगाव: सध्या जिल्ह्यातील विजेची मागणी एक हजार ७४ मेगावॉट आहे. उन्हाळ्यात ही मागणी एक हजार ४०८ मेगावॉटपर्यंत वाढते. नियोजित सुधारणा आणि नवीन प्रकल्पांमुळे ६८२ मेगावॉट अतिरिक्त क्षमता निर्माण होईल. याशिवाय तीन हजार ९०० एकर जमीन सौर प्रकल्पांसाठी उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. यामुळे जळगाव महाराष्ट्राच्या ऊर्जाधारी जिल्ह्यांपैकी एक ठरणार आहे, असा दावा जिल्हा प्रशासनाने केला आहे.

