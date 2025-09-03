Jalgaon News : जळगाव लवकरच महाराष्ट्राची 'ऊर्जा राजधानी'; जिल्हा प्रशासनाचा दावा

जळगाव: सध्या जिल्ह्यातील विजेची मागणी एक हजार ७४ मेगावॉट आहे. उन्हाळ्यात ही मागणी एक हजार ४०८ मेगावॉटपर्यंत वाढते. नियोजित सुधारणा आणि नवीन प्रकल्पांमुळे ६८२ मेगावॉट अतिरिक्त क्षमता निर्माण होईल. याशिवाय तीन हजार ९०० एकर जमीन सौर प्रकल्पांसाठी उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. यामुळे जळगाव महाराष्ट्राच्या ऊर्जाधारी जिल्ह्यांपैकी एक ठरणार आहे, असा दावा जिल्हा प्रशासनाने केला आहे. .जळगाव जिल्ह्यातील वीज निर्मितीचा कणा म्हणजे दीपनगर (ता. भुसावळ) थर्मल पॉवर प्लांट. हे राज्यातील प्रमुख थर्मल पावर (तापीय) वीज प्रकल्पांपैकी एक असून, येथे विद्यमान १२१० मेगावॅट क्षमतेचे वीज उत्पादन सुरू आहे. सर्व परवानग्या आणि चाचण्या पूर्ण होताच उत्पादन सुरू होईल. हा प्रकल्प केवळ जिल्ह्यापुरता मर्यादित नसून, संपूर्ण महाराष्ट्राच्या ऊर्जा सुरक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे..सौरऊर्जेच्या दिशेने मोठे पाऊलजळगाव हे राज्यातील सर्वाधिक उष्ण (उन्हाळ्यात तापमान जाते ४५ अंशापुढे) शहर आहे. या ''हॉट'' शहराने सौरऊर्जेच्या दिशेने अलीकडच्या काळात मोठे पाऊल टाकले आहे. जिल्हा प्रशासनाचा यात महत्त्वाचा वाटा असून, जिल्ह्यातील अनेक जागा सौरऊर्जा प्रकल्पाला उपलब्ध करून दिल्या आहेत. ३९०० एकर जमीन सौर प्रकल्पांसाठी उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. त्यातून ९०० मेगावॅट नवीन सौरऊर्जा निर्मिती केली जाईल. एवढी क्षमता आहे. ३२८ मेगावॅट प्रकल्प सध्या बांधकामाधीन आहे तर २० मेगावॅट आधीच कार्यान्वित झाला आहे. कृषी आणि घरगुती पातळीवर सौर पंप व छप्परावरील सौर पॅनेलद्वारे अतिरिक्त ऊर्जा निर्मिती होणार आहे..वीजचोरी व नुकसानवीजचोरीमुळे जिल्ह्यात दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होत आहे. ४० हजार वितरण ट्रान्स्फॉर्मर्सपैकी २० टक्के ट्रान्स्फॉर्मर्स ओव्हरलोड होतात. गेल्या काही वर्षांत १४०० ट्रान्स्फॉर्मर्स जळाले, ज्यामुळे मोठे आर्थिक नुकसान झाले. ६८२ मेगावॉट अतिरिक्त वीज सध्या जिल्ह्यातील वीज मागणी एक हजार ७४ मेगावॉट आहे. उन्हाळ्यात ही मागणी एक हजार ४०८ मेगावॅटपर्यंत वाढते. नियोजित सुधारणा आणि नवीन प्रकल्पांमुळे ६८२ मेगावॉट अतिरिक्त क्षमता निर्माण होईल. यामुळे जळगाव जिल्हा ऊर्जा निर्यात करणाऱ्या प्रदेशांपैकी एक बनण्याच्या दिशेने वाटचाल करीत आहे..सध्याची उत्पादन क्षमता५०० मेगावॅट.एक युनिट २१० मेगावॅट वीजनिर्मिती करते.लवकरच ६६० मेगावॅटचेचौथे युनिट कार्यान्वित होणार..Solapur Goa Flight: सोलापूर- गोवा विमानसेवेच्या वेळापत्रकात लवकरच बदल; नाईट लँडिंगचा परिणाम, दाबोळी विमानतळाचा विचार सुरू.जिल्ह्यात महत्त्वपूर्ण सुधारणा१८१ उपस्थानके; एकूण क्षमता १७९० मेगावॅट.आरडीएसएस योजनेंतर्गत सुधारणा.८०० नवीन ट्रान्स्फॉर्मर्स बसविले जात आहेत.कृषी क्षेत्रासाठी फीडर विभाजनाचे काम प्रगतिपथावर.४३ नवीन किंवा अद्ययावत उपस्थानके.३०० मेगावॅट अतिरिक्त क्षमता निर्माण होणार.‘वन नेशन, वन ग्रीड’ने अखंडित वीजपुरवठा.जिल्ह्यातील विजेचे चोरी आणि अनधिकृत टॅपिंग रोखण्यासाठी सहकार्य करावे. नवीन ऊर्जेच्या संधींचा लाभ घेऊन व्यवसाय व उद्योग वाढवावेत. शाश्वत, स्वच्छ आणि सक्षम ऊर्जा व्यवस्थेसाठी योगदान द्यावे.-आयुष प्रसाद, जिल्हाधिकारी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.