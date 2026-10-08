जळगावात ३७३ पाकिस्तानी वास्तव्यास
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‘सीएए’अंतर्गत शंभर जणांनी मिळविले कायम नागरिकत्व
सकाळ वृत्तसेवा
जळगाव, ता. ८ : जिल्ह्यात ३७३ पाकिस्तानी नागरिक वास्तव्याला आहेत. गेल्या काळात दीर्घकालीन वास्तव्यासाठी आल्यानंतर १०० पाकिस्तानी नागरिकांना ‘सीएए’ अंतर्गत भारतीय नागरिकत्व बहाल केले आहे, तर दीर्घकलीन ‘व्हिसा’वर आलेल्या अन्य नागरिकांना वास्तव्यासाठी मुदतवाढीचा प्रस्ताव जिल्हा प्रशासनाकडून राज्याच्या गृह विभागाकडे सादर केला आहे.
पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानमधून आलेल्या अल्पसंख्याक समुदायातील (हिंदू, शीख, जैन, पारशी, ख्रिश्चन आणि बौद्ध) नागरिकांना, तसेच भारतीय नागरिकांशी विवाह झालेल्या महिलांना दीर्घकालीन व्हिसा दिला जातो. नागरिकत्व सुधारणा कायद्यांतर्गत पात्र ठरलेल्या अल्पसंख्याक नागरिकांना भारताचे पूर्ण नागरिकत्व दिले जात असून, जिल्ह्यात आतापर्यंत १०० नागरिकांना हे नागरिकत्व बहाल करण्यात आले आहे.
जिल्ह्यात वास्तव्यास असलेल्या दोन पाकिस्तानी मुस्लिम महिलांच्या दीर्घकालीन व्हिसाची मुदत २०२७ पर्यंत वैध आहे. यात फरझाना अली मोहंमद (आगमन : २२ मार्च १९८५, व्हिसा मुदत : २६ जुलै २०२७) आणि फरिदा मुर्तजा (आगमन : २८ जुलै २०१२, व्हिसा मुदत : २७ जुलै २०२७) यांचा समावेश आहे.
जिल्ह्यात वास्तव्यास असलेल्या उर्वरित नागरिकांच्या व्हिसा मुदतवाढीच्या प्रस्तावावर राज्य गृह विभागाकडून लवकरच निर्णय घेतला जाणार आहे.
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जिल्ह्यात वास्तव्यास असलेले पाकिस्तानी
(२८ सप्टेंबर २०२६ पर्यंत)
दीर्घकालीन व्हिसा मंजूर झालेले : २९२
दीर्घकालीन व्हिसा मुदतवाढीचे प्रलंबित अर्ज : ८१
‘सीएए’अंतर्गत नागरिकत्व प्राप्त : १००
एकूण पाकिस्तानी नागरिक : ३७३
२०२७ पर्यंत व्हिसाची मुदत असलेल्या महिला : २
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कोट
भारतात आश्रयाला आलेल्या नागरिकांना सीएए कायद्यांतर्गत सर्व स्तरावर पडताळणीनंतरच गृह विभागातर्फे नागरिकत्व मिळाले आहे. परदेशी नागरिकांचे आगमन, व्हिसा आणि त्यांच्या वास्तव्याबाबत पोलिस दल काळजीपूर्वक पाठपुरावा करून लक्ष ठेवत आहे.
-श्रीकांत धिवरे, पोलिस अधीक्षक