Girna Dam Water Level : नाशिकमधील दमदार पावसाचा 'गिरणा'ला मोठा दिलासा; धरणाच्या पाणीसाठ्यात वाढ, जळगावला मात्र दमदार पावसाची प्रतीक्षाच, पाहा सद्यस्थिती

जळगाव : नाशिकसह गिरणा प्रकल्प पाणलोट क्षेत्रात झालेल्या दमदार पावसामुळे ‘गिरणा’च्या जलसाठ्यात वाढ झाली आहे. यामुळे २२ टक्के पाणीसाठा असलेल्या गिरणा प्रकल्पाच्या पातळीत १.०८ टक्के वाढ होऊन जलसाठा २३ टक्क्यांपर्यंत पोहोचला (Jalgaon rain latest news) आहे. दुसरीकडे हतनूर प्रकल्पाच्या पाणलोट क्षेत्रात होत असलेल्या दमदार पावसामुळे प्रकल्पाचे २२ दरवाजे उघडून सुमारे ५० हजार क्यूसेकचा विसर्ग केला गेला. मात्र असे असले तरी जळगाव जिल्ह्यात अजून दमदार पावसाची प्रतीक्षा आहे. .जिल्ह्यात तीन, चार दिवसांपासून कमी- अधिक प्रमाणात समाधानकारक पाऊस सुरू आहे. जिल्ह्याच्या पूर्व भागात तापी व पूर्णा नदी पाणलोट क्षेत्रात दमदार पाऊस सुरू आहे. यामुळे हतनूर प्रकल्प पाणलोट क्षेत्रात तब्बल ३९.७९ दशलक्ष घनमीटर पाण्याची आवक झाली आहे. तापी पूर्णा नदी पाणलोट क्षेत्रात होत असलेल्या आवकमुळे हतनूर प्रकल्पाचे २२ दरवाजे उघडून ५० हजार क्यूसेक पाण्याचा विसर्ग केला जात होता. सद्यस्थितीत पाण्याची आवक घट झाल्याने प्रकल्पाचे ४ दरवाजे १ मीटरने उघडून ८ हजार ७७५ क्यूसेकचा विसर्ग केला जात आहे..गिरणा प्रकल्प पाणलोट क्षेत्रात जून अखेरसह आतापर्यंत सरासरी १८० मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली आहे. गेल्या २४ तासांत गिरणा प्रकल्प पाणलोट क्षेत्रात २७ मिलिमीटर पाऊस झाला असून गिरणा प्रकल्पात ०.६८ दशलक्ष घनमीटर पाण्याची आवक झाली आहे..Kolhapur Rain Update : कोल्हापूर जिल्ह्यातील तब्बल 44 बंधारे पाण्याखाली, 3 मुख्य राज्य महामार्ग बंद; 'पंचगंगा' इशारा पातळीच्या अगदी जवळ, गगनबावड्यात 101 मिमी पाऊस.जून महिन्याच्या पूर्वाधात गिरणा प्रकल्प पातळी २५ टक्क्यांवर होती. पाचोरा, भडगाव नगरपरिषदांसह आणि चाळीसगाव औद्योगिक वसाहतीसाठी पाचवे बिगर सिंचन आवर्तनाची मागणी करण्यात आली होती. त्यानुसार जिल्हाधिकारी रोहन घुगे यांच्या निदेशानुसार गिरणा प्रकल्पातून १९ जून दरम्यान २००० क्यूसेकचे बिगर सिंचनाचे पाचवे आवर्तन सोडण्यात आले होते. यानंतर गिरणा प्रकल्प्तात केवळ २२ टक्के उपयुक्त जलसाठा होता..Chandoli Dam Update : चांदोली धरण क्षेत्रात मुसळधार सुरूच, 24 तासांत 128 मिमी तर पाथरपुंजमध्ये 215 मिमी पाऊस; कृष्णा नदीवरील 9 बंधारे पाण्याखाली.पाच दिवसांत ०.१० टक्के वाढजूनच्या शेवटच्या दोन दिवसांसह आतापर्यंत गिरणा नदी व प्रकल्प पाणलोट क्षेत्रात सरासरी १८० मिलिमीटर पाऊस झाला आहे. यामुळे गिरणा प्रकल्पात गेल्या २४ तासांत ०.६८ तसेच चार ते पाच दिवसात ०.१९, ०.१५, ०.१३ तुटपुंज्या स्वरूपात आवक झाली असून २२.९८ टक्के असलेल्या प्रकल्प पातळीत सद्यस्थितीत २३.०८ टक्के पर्यंत सरासरी ०.१० टक्के वाढ झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.