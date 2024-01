Nashik: जलपर्णीचा प्रश्न आ वासून, प्रशासनाचा कानाडोळा! पर्यावरणाचे नुसतेच सोहळे; मूळ समस्यांकडे अक्षम्य दुर्लक्ष

चांदोरी : रासायनिक द्रव्ये, विनाप्रक्रिया नदीत सोडण्यात येणारे मैला पाणी, नाल्यांमधून येणाऱ्या प्रदूषित पाण्यामुळे गोदावरी नदीचा नैसर्गिक समतोल ढासळला असून, जलपर्णीच्या विस्तारासाठी पोषक वातावरण होत आहे.

जलपर्णीच्या वाढत्या पसऱ्याबरोबरच तिला काढण्यासाठी दरवर्षी खर्चाचे आकडे मोठे होत आहेत. (Jalparni neglected by administration unforgivable neglect of basic problems at chandori Nashik)