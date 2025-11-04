Education News : शिक्षणमंत्र्यांच्या जिल्ह्यातच शिक्षणव्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह! जानोरी जि.प. शाळेतील २३२ विद्यार्थ्यांचा शाळेवर बहिष्कार

वणी: जिल्हा परिषद शाळांचा विकास व्हावा आणि आधुनिक शिक्षणप्रणालीची अंमलबजावणी व्हावी यासाठी शिक्षणमंत्री दादा भुसे विशेष प्रयत्नशील आहेत. मात्र, त्यांच्या स्वतःच्या जिल्ह्यातील जानोरी (ता. दिंडोरी) येथील जिल्हा परिषद शाळेत शिक्षक बदली धोरणाच्या विरोधात विद्यार्थ्यांनी शाळेवर बहिष्कार टाकत आंदोलनाचा मार्ग अवलंबल्याने प्रशासनासमोर गंभीर प्रश्न उभा राहिला आहे..दीपावलीच्या सुट्यांनंतर द्वितीय सत्राचा सोमवारी (ता. ३) प्रारंभ होत असताना, जानोरी जिल्हा परिषद शाळेत एकही विद्यार्थी हजर न राहिल्याने शाळा अक्षरशः विद्यार्थ्यांविना भरली. २३२ विद्यार्थ्यांची पटसंख्या असलेल्या या शाळेत आज एकही विद्यार्थी उपस्थित नव्हता, ही बाब शिक्षण विभागासाठी चिंताजनक ठरली आहे..शिक्षक बदली धोरणावर पालकांचा संतापजानोरी (ता. दिंडोरी) येथील जिल्हा परिषद शाळेमध्ये सध्या बहुतेक शिक्षक हे संवर्ग एकमधून बदलीने नियुक्त झालेले आहेत. त्यांपैकी चार शिक्षक पुढील वर्षी निवृत्त होणार असून, आणखी काही शिक्षक त्यानंतरच्या वर्षी निवृत्त होणार आहेत..निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर असणाऱ्या शिक्षकांकडून विद्यार्थ्यांना दर्जेदार व तांत्रिक शिक्षण मिळणे कठीण असल्याचे पालकांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी किमान ५० टक्के शिक्षक आधुनिक, तंत्रस्नेही आणि उपक्रमशील असावेत, अशी पालकांची ठाम मागणी आहे. जोपर्यंत ही मागणी पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत मुलांना शाळेत न पाठविण्याचा निर्णय पालकांनी घेतला आहे..प्रशासनाकडे गंभीर प्रश्नशिक्षणमंत्र्यांच्या जिल्ह्यातच विद्यार्थ्यांविना शाळा भरल्याने हे प्रकरण विशेष ठरले आहे. विद्यार्थ्यांविरोधी शिक्षक बदली धोरणामुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत असल्याने आता प्रशासनाने यावर तातडीने तोडगा काढण्याची मागणी होत आहे. पालक वर्गाचे म्हणणे आहे, की शिक्षकांच्या हितासाठी की विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी प्रशासन निर्णय घेणार? हा निर्णय घेण्याची वेळ आता आली आहे..जानोरी शाळेतील बहिष्काराने जिल्हा परिषद शिक्षणव्यवस्थेतील त्रुटींवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. शिक्षक बदल धोरणाचा फटका थेट विद्यार्थ्यांना बसत असताना, आता प्रशासनाने ‘शिक्षकांचे हित की विद्यार्थ्यांचे भविष्य?’ या द्वंद्वावर निर्णायक भूमिका घेणे अत्यावश्यक ठरले आहे..२३२ विद्यार्थ्यांची शाळा आज रिकामी राहिली ही बाब धक्कादायक आहे. आतापर्यंत अध्यापन करणाऱ्या शिक्षकांमुळे विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता सुधारली होती. त्यांनाच कायम करावे आणि विद्यार्थ्यांचे नुकसान टाळावे. प्रशासनाने पालकांची मानसिकता लक्षात घेऊन तातडीने निर्णय घ्यावा.-सुनीता बोस, अध्यक्षा, शाळा व्यवस्थापन समिती.Satej Patil Vs Vinay Kore : विनय कोरेंना आताच पी. एन. यांचा पुळका का?, विधानसभा निवडणुकीतील पराभवाला ‘जनसुराज्य’च कारण.जानोरी जिल्हा परिषद शाळेत आज एकही विद्यार्थी आलेला नाही. पालकांची भूमिका ठाम आहे. त्यांनी ५० टक्के शिक्षक बदलून मिळावेत, अशी मागणी केली आहे. ही भूमिका वरिष्ठांकडे मांडण्यात आली असून, त्यांच्या मार्गदर्शनानुसार योग्य तोडगा काढला जाईल. लवकरच समाधानकारक निर्णय होईल अशी अपेक्षा आहे.-भास्कर रेंगडे, गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती, दिंडोरी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.