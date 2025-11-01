नाशिक

Education News : गुणवत्ता ढासळण्याची भीती! जानोरी जिल्हा परिषद शाळेतील पालकांची सर्व विद्यार्थ्यांचे दाखले काढण्याची मागणी

Parents in Janori Protest Over Teacher Deployment Policy : नाशिक जिल्ह्यातील जानोरी येथील जिल्हा परिषद शाळेतील संवर्ग-एक शिक्षकांच्या नियुक्ती धोरणावर नाराजी व्यक्त करत ग्रामपंचायत पदाधिकारी, शाळा व्यवस्थापन समिती आणि पालकांनी विद्यार्थ्यांना शाळेत न पाठविण्याचा निर्णय कायम ठेवला.
sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: ‘आमचा विरोध शिक्षकांना नाही, तर शासनाने ठरवलेल्या धोरणाला आहे. ‘त्या’ धोरणावर जोपर्यंत विचार होत नाही, त्यात बदल होणार नाही तोपर्यंत आम्ही विद्यार्थ्यांना शाळेत पाठविणार नाही,’ अशी भावना व्यक्त करत जानोरीच्या पालकांनी विद्यार्थ्यांना शाळेत न पाठविण्याची भूमिका कायम ठेवली.

