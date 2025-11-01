Education News : गुणवत्ता ढासळण्याची भीती! जानोरी जिल्हा परिषद शाळेतील पालकांची सर्व विद्यार्थ्यांचे दाखले काढण्याची मागणी

नाशिक: ‘आमचा विरोध शिक्षकांना नाही, तर शासनाने ठरवलेल्या धोरणाला आहे. ‘त्या’ धोरणावर जोपर्यंत विचार होत नाही, त्यात बदल होणार नाही तोपर्यंत आम्ही विद्यार्थ्यांना शाळेत पाठविणार नाही,’ अशी भावना व्यक्त करत जानोरीच्या पालकांनी विद्यार्थ्यांना शाळेत न पाठविण्याची भूमिका कायम ठेवली. .जानोरी येथील जिल्हा परिषद शाळेत बहुतेक सर्व शिक्षक संवर्ग-एकमधून आले. एकूण आठ शिक्षकांपैकी चार शिक्षक पुढील शैक्षणिक वर्षात निवृत्त होत असल्याने पालकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. संवर्ग-एक मधील शिक्षकांची नियुक्ती करताना त्यास प्रमाण असावे, अशी मागणी शिक्षणमंत्र्यांसह प्रशासनाला करूनही त्याचा विचार न झाल्याने पालकांनी शाळेतून सर्व विद्यार्थ्यांचे दाखले देण्याची मागणी केली आहे..मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमकार पवार व शिक्षणाधिकारी भास्कर कनोज यांच्या आदेशाने गटशिक्षणाधिकारी भाऊसाहेब चव्हाण तसेच विस्तार अधिकारी चंद्रकांत गवळी, कैलास पगार, केंद्रप्रमुख विजय निकम यांनी जिल्हा परिषद शाळा, जानोरी येथे येऊन ग्रामपंचायत पदाधिकारी तसेच शाळा व्यवस्थापन समिती व पालकांशी संवाद साधला. या वेळी पालकांना दाखले न काढण्याबाबत विनंती केली. तसेच गुणवत्ता ढासळणार नाही, याबद्दल दक्षता घेणार असल्याचेही आश्वासन दिले. संवर्ग-एक मधून किती शिक्षक द्यायचे, याचे धोरण शासनस्तरावर ठरत असल्याने पालकांच्या भावना वरिष्ठ स्तरांपर्यंत आपण पोहोचवू, असेही आश्वासनही त्यांनी दिले..उपसरपंच हर्शल काठे, ‘तंटामुक्ती’चे अध्यक्ष रेवचंद वाघ, शाळा व्यवस्थापन समिती अध्यक्ष सुनीता बोस, उपाध्यक्ष शरद काठे, शिक्षणतज्ज्ञ संदीप गुंजाळ, पालक किशोर जाधव, गोरख जाधव, प्रवीण चौधरी, सुनील बोस, मुख्याध्यापिका लीना गोसावी यांसह सर्व शिक्षकवृंद उपस्थित होते..ही भावना फक्त जानोरी गावची नसून, ती शहरालगत असलेल्या प्रत्येक गावाची आहे. संवर्ग-एकमधून एका शाळेवर किती शिक्षक पाहिजे, याचे प्रमाण ठरले पाहिजे. त्यामुळे आम्ही घेतलेली भूमिका बदलणार नाही. जोपर्यंत शासनाच्या धोरणात बदल घडविण्याबाबत वरिष्ठ पातळीवरून आश्वासन मिळत नाही, तोपर्यंत गावातील एकही विद्यार्थी शाळेत जाणार नाही.- शरद काठे, उपाध्यक्ष, शाळा व्यवस्थापन समिती.Satyacha Morcha: मुंबई पोलीस अॅक्शन मोडवर! 'सत्याचा मोर्चा'पूर्वी वाहतूक निर्बंध आणि सुरक्षितता सल्लागार जारी.संवर्ग-एकमधून किती शिक्षक एका शाळेवर नियुक्त करायचे, याचे धोरण शासन स्तरावर ठरते. पालकांच्या भावना आमच्या लक्षात आल्या असून, त्यांच्या भावना लेखी स्वरूपात वरिष्ठ स्तरावर पोहोचवण्याचे आम्ही नक्की करू. पालकांनी चुकीचा निर्णय घेत दाखले काढू नये, असे मी आवाहन करतो.- भाऊसाहेब चव्हाण, गटशिक्षणाधिकारी, पंचायत समिती, दिंडोरी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.