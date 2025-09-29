Nashik Zilla Parishad : 'शासकीय काम अन्‌ सहा महिने थांब' जुने झाले! नाशिक जिल्हा परिषदेने सुरू केली व्हॉट्सॲपवर २२ सेवांची सुविधा

नाशिक: ‘शासकीय काम अन् सहा महिने थांब’ असे आपल्याकडे उपरोधिकपणे म्हटले जाते. पण आपल्या मोबाईलमधील व्हॉट्सॲपवर मेसेज केल्याबरोबर परवानगी किंवा दाखला मिळेल, असे कुणी म्हटले तर आपल्याला आश्चर्याचा धक्का बसेल. जिल्हा परिषदेने यादृष्टीने महत्त्वपूर्ण पाऊल टाकले असून, ग्रामस्थांना २२ सेवांचा लाभ आता घरबसल्या मिळणार आहे..ग्रामपंचायत विभागाच्या सात, महिला व बालकल्याण विभागाच्या तीन, तसेच प्राथमिक शिक्षण विभागाच्या १२ अशा सेवांचा समावेश आहे. या सुविधा मराठी व इंग्रजी अशा दोन्ही भाषांमध्ये वापरता येतील. जिल्हा परिषद ७२६३०६१७६६ या क्रमांकावर Hi मेसेज करून आपण या सेवांचा लाभ घेऊ शकता. मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमकार पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली ’जनसेतू’ हा उपक्रम सुरू करण्यात आला..महिला व बालकल्याण विभागअंगणवाडीत गरोदर महिलांची नावनोंदणीसहा महिने ते तीन वर्षे वयोगटातील बालकांची नावनोंदणीतीन ते सहा वर्षे वयोगटातील बालकांची अंगणवाडीत नोंदणी.प्राथमिक शिक्षणविद्यार्थ्याच्या जात, जन्मतारीख, नाव बदल मान्यता आदेशखासगी अनुदानित शाळेतील शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारी यांचे वैद्यकीय खर्च मंजुरी आदेश (२ लाख रुपयांपर्यंत)खासगी प्राथमिक शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या विविध मान्यता आदेश (वैयक्तिक मान्यता, वरिष्ठश्रेणी, निवडश्रेणी, पदोन्नती मान्यता)विनाअनुदानित वरून अनुदानित पदावर बदलीस मान्यतासेवानिवृत्ती लाभ मंजुरी (भविष्य निर्वाह निधी, रजा रोखीकरण, अंशराशीकरण)शाळा सोडल्याच्या दाखल्यावर प्रतीस्वाक्षरी (महाराष्ट्राबाहेरील शिक्षणासाठी)अतिरिक्त शिक्षक व शिक्षकेतर समायोजन व बदली मान्यताप्राथमिक शाळांमधील प्रभारी मुख्याध्यापक मान्यता.उपक्रमाची वैशिष्ट्ये :मराठी व इंग्रजी या दोन्हीभाषांमध्ये वापरण्याची सुविधाजिल्हा परिषदेशी संबंधित तक्रार थेट विभागप्रमुख व मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्याची सुविधा.ग्रामपंचायत विभागजन्म, मृत्यू व विवाह नोंद दाखलादारिद्र्यरेषेखालील असल्याचा दाखलाग्रामपंचायतीचे येणे बाकी नसल्याचा दाखलानमुना क्र. ८ चा उतारा, निराधार असल्याचा दाखला.Digital Panchayat: २७४ ग्रामपंचायतींचा डिजिटलकडे प्रवास; जिल्हा परिषदेचा उपक्रम, एकाच दिवशी ग्रामपंचायतींनी बनवली वेबसाईट.प्रत्येक व्यक्तीला घरबसल्या, सोप्या व पारदर्शक पद्धतीने शासनाच्या योजना व सेवांचा लाभ मिळवून देणे हा मुख्य उद्देश आहे. या उपक्रमामुळे जनता व शासनामधील दरी कमी होऊन ‘जनसेतू’ हा खरा अर्थाने डिजिटल सेतू ठरेल.- ओमकार पवार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.