Nashik Zilla Parishad : 'शासकीय काम अन्‌ सहा महिने थांब' जुने झाले! नाशिक जिल्हा परिषदेने सुरू केली व्हॉट्सॲपवर २२ सेवांची सुविधा

Overview of the ‘Jansetu’ Initiative : नाशिक जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमकार पवार यांनी 'जनसेतू' या अभिनव उपक्रमाची घोषणा केली. व्हॉट्सॲपच्या माध्यमातून २२ सेवा घरबसल्या उपलब्ध करून देत, जनता आणि प्रशासनातील दरी कमी करणे हा या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: ‘शासकीय काम अन्‌ सहा महिने थांब’ असे आपल्याकडे उपरोधिकपणे म्हटले जाते. पण आपल्या मोबाईलमधील व्हॉट्सॲपवर मेसेज केल्याबरोबर परवानगी किंवा दाखला मिळेल, असे कुणी म्हटले तर आपल्याला आश्‍चर्याचा धक्का बसेल. जिल्हा परिषदेने यादृष्टीने महत्त्वपूर्ण पाऊल टाकले असून, ग्रामस्थांना २२ सेवांचा लाभ आता घरबसल्या मिळणार आहे.

