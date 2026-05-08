Onion Price Crash: सटाणा बाजारात कांद्याला ५० रु. दर; संतप्त शेतकऱ्याचा आत्महत्येचा प्रयत्न, पोलिसांच्या हस्तक्षेपाने अनर्थ टळला

सटाणा : अवकाळी पाऊस, गारपीट, वाढते उत्पादन खर्च आणि त्यातच कांद्याच्या बाजारभावातील ऐतिहासिक घसरण यामुळे आधीच आर्थिक विवंचनेत सापडलेल्या शेतकऱ्यांचा संताप येथील सटाणा कृषी उत्पन्न बाजार समितीत उद्रेकाच्या टोकाला पोहोचला. बाजार समितीत कांद्याला अवघा ५० रुपये प्रति क्विंटल दर मिळाल्याने संतप्त शेतकऱ्यांनी कांदा भरलेला ट्रॅक्टर थेट बाजार समिती कार्यालयासमोर उभा करून तीव्र आंदोलन छेडले. परिस्थिती एवढी चिघळली की, ज्यांच्या कांद्याला हा मातीमोल दर मिळाला त्या शेतकऱ्यानेच भर बाजारात गळ्यात दोरखंड बांधून आत्महत्येचा प्रयत्न केल्याने परिसरात एकच खळबळ उडाली..कर्हे (ता.बागलाण) येथील शेतकरी जितेंद्र साळुंके यांनी मोठ्या अपेक्षेने कांदा विक्रीसाठी सटाणा कृषी उत्पन्न बाजार समितीत आणला होता. मात्र लिलाव प्रक्रियेत त्यांच्या कांद्याला केवळ ५० रुपये प्रति क्विंटल दर जाहीर होताच ते अक्षरशः हादरून गेले. "मजुरी, बियाणे, खत, औषधे, वाहतूक याचा खर्चही निघत नाही; मग शेती करायची तरी कशी?" असा संतप्त प्रश्न उपस्थित करत त्यांनी आणि उपस्थित शेतकऱ्यांनी व्यापाऱ्यांविरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली..संतप्त शेतकऱ्यांनी कांदा भरलेला ट्रॅक्टर बाजार समितीच्या मुख्य प्रवेशद्वारासमोर उभा करत ठिय्या आंदोलन सुरू केले. व्यापाऱ्यांकडून संगनमताने भाव पाडले जात असल्याचा गंभीर आरोप करत शेतकऱ्यांनी बाजार समिती प्रशासनावरही तीव्र नाराजी व्यक्त केली. आंदोलन सुरू असतानाच आर्थिक विवंचनेतून हतबल झालेल्या शेतकरी जितेंद्र साळुंके यांनी आपल्या गळ्यात दोरखंड बांधून आत्महत्येचा प्रयत्न केला. हा प्रकार पाहताच बाजार समिती परिसरात काही काळ तणावपूर्ण आणि भावनिक वातावरण निर्माण झाले..घटनेची माहिती मिळताच सटाणा पोलिसांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली. पोलीस उपनिरीक्षक अमोल सूर्यवंशी, गणेश सोनवणे आणि बाळासाहेब टिळेकर यांनी वेळीच हस्तक्षेप करत शेतकऱ्याची समजूत काढली व अनर्थ टाळला. त्यानंतर व्यापारी, बाजार समिती प्रशासन आणि आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांमध्ये दीर्घ चर्चा झाली. अखेरीस संबंधित कांद्याला १७५ रूपयांचा वाढीव दर देण्याचे मान्य करण्यात आले. त्यानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आले. मात्र या घटनेने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या विदारक वास्तवावर पुन्हा एकदा शिक्कामोर्तब केले आहे..दरम्यान, बागलाण तालुक्यात सध्या मोठ्या प्रमाणात कांद्याची आवक सुरू असताना बाजारभाव अक्षरशः कोसळले आहेत. उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत मिळणारे दर अत्यंत तुटपुंजे असल्याने शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या उद्ध्वस्त होत असल्याची भावना आंदोलनकर्त्यांनी व्यक्त केली. कांद्याला तातडीने हमीभाव जाहीर करून शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा, अन्यथा आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा शेतकर्यांनी दिला आहे.