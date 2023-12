Christmas 2023: येशू जन्माचा जल्लोष! चर्चवर आकर्षक रोषणाई अन् सजावट, थीम केकसह भेटवस्तूंना मागणी

नाशिक : नाताळच्या पार्श्वभूमीवर ख्रिश्चन बांधवांमध्ये आनंद व उत्साहाचे वातावरण आहे. शहरातील सेंट आंद्रिया, होली क्रॉस चर्च, संत थॉमस चर्च, नाशिक रोड, देवळाली कॅम्प येथील चर्चवर रंगरंगोटीसह आकर्षक विद्युत रोषणाई करण्यात आली आहे.

रविवारी (ता. २४) सकाळपासून विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले. रविवारी (ता. २४) रात्री मिस्सा (प्रार्थना) पठण करून भाविकांनी येशू जन्मोत्सवाचा जल्लोष केला.