Police Transfer: राज्यातील पोलिस अधिकाऱ्यांच्या जम्बो बदल्या! शहराला 4 सहायक आयुक्त

By

Police Transfer : गेल्या काही महिन्यांपासून पोलिस दलातील प्रलंबित बदल्यांना अखेर मुहूर्त लागला. राज्यातील सहायक पोलिस आयुक्तपदी पदोन्नतीने १४३ अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात आल्या. याशिवाय सहायक आयुक्तांच्या शासनाने बदल्या जाहीर केल्या आहेत.

जम्बो बदल्या करण्यात आल्याने प्रतिक्षेत असलेल्यांना अत्यानंद झाला तर मनाजोगती पोस्टिंग न मिळाल्याने काहींनी मुंबई गाठत लॉबिंग सुरू केली आहे. दरम्यान, नाशिक शहर पोलिस आयुक्तालयासाठी नव्याने चार सहायक पोलिस आयुक्त मिळाले आहेत.

तर, चार पोलिस निरीक्षकांची पदोन्नतीने बदली झाली आहे. त्यामुळे आता पोलिस निरीक्षकांनाही बदल्यांचे वेध लागले आहेत. (Jumbo transfers of police officers in state 4 Assistant Commissioners to city nashik news)

महाराष्ट्र पोलिस दलात गेल्या काही महिन्यांपासून सहायक पोलिस आयुक्त ते पोलिस उपनिरीक्षक या पदावरील बदल्या झालेल्या नव्हत्या. यातील वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक दर्जाच्या १७५ अधिकाऱ्यांना पदोन्नतीने सहायक पोलिस आयुक्तपद जाहीर करून सहा महिन्यांपेक्षा अधिकचा काळ लोटला परंतु त्यांची पदस्थापना करण्यात आलेली नव्हती.

त्यामुळे तेही अधिकारी पदोन्नतीने पदस्थापनेची प्रतिक्षा करीत होते. तर, दोन वर्षांपेक्षाही अधिकचा काळ एकाच ठिकाणी गेल्याने अनेक सहायक आयुक्त तथा उपअधीक्षकांनाही बदल्यांची प्रतिक्षा होती.

अखेर गृह विभागाने राज्यातील १३९ सहायक आयुक्त तथा उपअधीक्षकांच्या बदल्या जाहीर केल्या आहेत. तर, वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक पदावरून पदोन्नतीने सहायक आयुक्त तथा उपअधीक्षकपदी १४३ पोलिस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या जाहीर केल्या आहेत.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

शासनाने केलेल्या या जम्बो बदल्यांमुळे अनेकांनी सुटकेचा नि:श्‍वास सोडला असला तरी काहींची नाराजी झाली. त्यामुळे बदलीचे ठिकाणावरून नाराज झालेल्या अधिकाऱ्यांनी मुंबई गाठत लॉबिंग सुरू केली आहे. त्यामुळे त्यातही पुन्हा बदल होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.

शहराला चार सहायक आयुक्त

नाशिक शहर पोलिस आयुक्तालयातून सहायक आयुक्त दीपाली खन्ना यांची बदली झाली आहे. तर, चार सहायक आयुक्त शहरात रुजू होत आहेत. यातील एक अधिकारी हे आयुक्तालयातूनच पदोन्नतीने तर दुसरे नाशिक ग्रामीणमधून शहर आयुक्तालयात रुजू होतील. दोन अधिकारी परजिल्ह्यातून रुजू होणार आहेत.