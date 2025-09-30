Nashik Crime : 'येथे लघवी करू नको' म्हणताच चाकू भोसकला; सुधारगृहातून पळून आलेल्या संशयिताने केला दुसरा खून

नाशिक: सीबीएसनजीक फुटपाथवर एका पुरुषाचा दगडाने ठेचून खून करणाऱ्या विधिसंघर्षित संशयिताविरोधात दुसरा खुनाचा गुन्हा दाखल झाला आहे. संशयितास उड्डाणपुलाखाली लघुशंका करताना हटकले असता त्याने पोटात चाकू भोसकलेल्या युवकाचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला आहे. .या प्रकरणी मुंबई नाका पोलिसांत खुनाचा गुन्हा दाखल केला असून, विधिसंघर्षित संशयिताला पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. या विधिसंघर्षित संशयिताने एकाच महिन्यात दोन खून केले आहेत. बंडू लक्ष्मण गांगुर्डे (वय ३५, रा. बाऱ्हे, ता. सुरगाणा, ह.मु. वडाळानाका) असे खून झालेल्या युवकाचे नाव आहे..आक्की बंडू गांगुर्डे यांच्या फिर्यादीनुसार, २६ सप्टेंबरला रात्री नऊला संशयित विधीसंघर्षित मुलगा उड्डाणपुलाखाली लघुशंका करण्यासाठी आला. गांगुर्डे राहत असलेल्या जागेपासून नजीकच तो लघुशंका करीत असल्याने बंडू गांगुर्डे हे त्याच्याजवळ गेले आणि त्यास ‘येथे लघवी करू नको’ असे सांगितले. या गोष्टीचा राग आल्याने त्यांनी बंडू गांगुर्डे यांना शिवीगाळ करीत त्याच्याकडे असलेल्या चाकूने छातीवर वार करीत पोटात भोसकून पसार झाला. गांगुर्डे यांच्या पोटाला जखम झाल्याने त्यांची पत्नी आक्की यांनी त्यांच्या पोटाला गावठी औषध लावून झोपी लावले..शनिवारी (ता.२७) सकाळी जखमी बंडू गांगुर्डे यांना झोपेतून पत्नीने उठवले असता त्यांच्या पोटातून रक्तस्त्राव होत होता. त्यामुळे पत्नीसह नातलगांनी गांगुर्डे यांना उपचारासाठी जिल्हा शासकीय रुग्णालयात दाखल केले. २८ सप्टेंबरला रात्री गांगुर्डे यांचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. याप्रकरणी मुंबई नाका पोलिसात विधीसंघर्षित संशयित मुलाविरोधात खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, उपनिरीक्षक अतुल क्षीरसागर हे गुन्ह्याचा तपास करीत आहेत..एकाच महिन्यात दोन घटनाविधfसंघर्षित संशयित मुलाने गेल्या २ सप्टेंबर रोजी दुपारच्या सुमारास सीबीएस येथील फुटपाथवर ५० वर्षीय पुरुषाच्या डोक्यात दगड टाकून खून केला होता. मृत पुरुषाने फिरस्त्याने विधीसंघर्षित संशयिताच्या प्रेयसीला छेडल्याच्या कारणावरून त्याने त्याचा खून केला होता. तसेच खून केल्यानंतर त्याच्या मृतदेहाजवळ तो नाचलाही होता. याप्रकरणी सरकारवाडा पोलिसात खूनाचा गुन्हा दाखल आहे..Crime News : जामिनावर सुटलेल्या खुनाच्या संशयिताची मिरवणूक काढणे तरुणांना भोवले; नाशिक रोड पोलिसांनी काढली धिंड.सुधारगृहातून पलायनसरकारवाडा पोलिस ठाण्यातील खूनप्रकरणी विधfसंघर्षित संशयिताला बाल न्यायालयासमोर हजर केले असता, त्यावेळी बाल न्यायालयाने त्याची मनमाडच्या बाल सुधारगृहात रवानगी केली होती. परंतु, आठवडाभरातच त्याने या बाल सुधारगृहातून पलायन करीत नाशिक गाठले होते. त्यानेच, २६ ऑगस्टला रात्री बंडू गांगुर्डे यांच्या पोटात चाकू भोसकला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.