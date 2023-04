नाशिक : जिल्ह्यातील दिव्यांग महिला खेळाडू ज्योती जाधवची पुन्हा एकदा चमकदार कामगिरी करून राष्ट्रीय पातळीवर महाराष्ट्रासाठी ब्रांझ पदक पटकावले. १५ व्या राष्ट्रीय व्हीलचेअर तलवारबाजी स्पर्धेत ब्रांझ मेडल घेऊन राष्ट्रीय पातळीवर आपल्या जिल्ह्याचे नाव कोरले आहे. ही स्पर्धा २४ ते २८ मार्च दरम्यान हरियाना येथे स्पर्धा घेण्यात आली. (Jyoti Jadhav brilliant performance once again Bronze for Maharashtra at national level Nashik News)

तिथे जिल्ह्यातील वडनेर दुमाला गावातील दिव्यांग कन्येने स्पर्धेचे प्रतिनिधित्व केले व जिल्हा व महाराष्ट्राचे नाव राष्ट्रीय स्तरावर ब्रांझ मेडल घेत कोरले ज्योती जाधव स्वतः दिव्यांग असून, तिचा डावा हात पोलिओग्रस्त असताना नाशिक जिल्ह्याला यापूर्वी तलवारबाजी स्पर्धेत ७ पदके मिळून दिले.

आत्ता २ ब्रांझ मेडल, असे ९ मेडल तिने मिळवले आहेत आणि तिने यापूर्वी ही राष्ट्रीय स्तरावर आपल्या जिल्ह्याचा नावलौकिक वाढवला आहे. आत्ता देशासाठी मेडल मिळवण्याचे तिचे स्वप्न आहे. याचे श्रेय ती तिचे गुरू, विनय साबळे, प्रशिक्षक महेंद्र हेमने, पॅराऑलिंपिक ऑफ महाराष्ट्राचे अध्यक्ष नंदकिशोर नाले आदी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष मदत करणाऱ्यांना देते.