Nashik Municipal Corporation : स्वच्छ नाशिकसाठी कठोर पाऊल: कचरा विलगीकरण न केल्यास २९ सप्टेंबरपासून नागरिकांना ३०० रुपये दंड

Nashik Municipal Corporation Enforces Garbage Segregation : नाशिक महापालिकेने स्वच्छ सर्वेक्षणात पहिल्या १० मध्ये येण्यासाठी कचरा विलगीकरण सक्तीचे केले आहे. २९ सप्टेंबरपासून ओला व सुका कचरा वेगळा न करणाऱ्या नागरिक, व्यावसायिक आणि हॉटेलचालकांवर त्यांच्या नियमानुसार ₹३०० ते ₹५,००० पर्यंत दंडात्मक कारवाई केली जाणार आहे
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: केंद्र सरकारने जीएसटी दर कमी केल्याचा आनंद साजरा होत असतानाच दुसरीकडे महापालिकेच्या घनकचरा विभागाने कचरा विलगीकरण न करणाऱ्या नागरिक व व्यापाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे. २९ सप्टेंबरपासून दंडात्मक कारवाई सुरु होणार आहे. स्वच्छ सर्वेक्षणात पहिल्या १०मध्ये येण्यासाठी दंडात्मक कारवाई केली जाणार असल्याची जोड दिली जात आहे.

