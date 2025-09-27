Nashik Municipal Corporation : स्वच्छ नाशिकसाठी कठोर पाऊल: कचरा विलगीकरण न केल्यास २९ सप्टेंबरपासून नागरिकांना ३०० रुपये दंड

नाशिक: केंद्र सरकारने जीएसटी दर कमी केल्याचा आनंद साजरा होत असतानाच दुसरीकडे महापालिकेच्या घनकचरा विभागाने कचरा विलगीकरण न करणाऱ्या नागरिक व व्यापाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे. २९ सप्टेंबरपासून दंडात्मक कारवाई सुरु होणार आहे. स्वच्छ सर्वेक्षणात पहिल्या १०मध्ये येण्यासाठी दंडात्मक कारवाई केली जाणार असल्याची जोड दिली जात आहे. .केंद्र सरकारकडून स्वच्छ भारत अभियान राबविले जाते. त्यात लोकसंख्येनुसार टप्पे पाडून शहरांमध्ये स्पर्धा लावण्यात आली आहे. नाशिक शहर १५ लाख लोकसंख्येच्या वर्गात समाविष्ट आहे. देशभरात पहिल्या १० शहरांमध्ये क्रमांक येण्यासाठी महापालिकेची धडपड आहे. परंतु स्पर्धेच्या नवव्या वर्षीदेखील महापालिकेच्या पदरी अपयश पडतं आहे..पहिल्या दहा शहरांमध्ये नाशिकचा क्रमांक न लागण्यामागे कचरा विलगीकरण न करणे हे कारण सांगितले जाते. त्यामुळे आयुक्त मनिषा खत्री यांनी कचरा विलगीकरण बंधनकारक केले आहे. पहिल्या टप्प्यात ओला व सुका असा विलगीकरण नसलेला कचरा स्वीकारू नये, अशा स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या होत्या. ओला कचरा स्वतंत्र देण्यासाठी हॉटेलचालकांवर कारवाईदेखील करण्यात आली. .त्यानंतरही पूर्ण क्षमेतेने अंमलबजावणी होत नसल्याने कचरा विलगीकरणाची सक्ती करण्यात आली आहे. अशी माहिती घनकचरा विभागाचे संचालक अजित निकत यांनी दिली. नियमांचे उल्लंघन करू नये, अशा स्पष्ट सूचनादेखील दिल्या..Thane Water Scarcity: ठाण्यात वर्षभरापासून पाणीटंचाई, ठाकरे गटाचा आंदोलनाचा इशारा.कचरा विलगीकरण न करणाऱ्या नागरिकांना तीनशे रुपये व्यावसायिकांकडून पाचशे तर हॉटेल्स, बार चालकांकडून पाच हजार रुपयांपर्यंत दंड वसुल केला जाणार आहे. दंडाची रक्कम वसुल करण्याची जबाबदारी स्वच्छता निरीक्षकांची राहणार आहे. दरम्यान, महापालिकेचे कचरा विलगीकरणावरील दंडात्मक कारवाई वादात सापडण्याची चिन्हे दिसू लागली आहे. महापालिका निवडणुकांनंतर येणाऱ्या लोकनियुक्त प्रतिनिधींकडून विरोध केला जाईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.