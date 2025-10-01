नाशिक

Nashik News : कादवा कारखान्याची ५४ वी सभा; चेअरमन शेटे यांचे आवाहन, 'ऊस केवळ कादवालाच द्या

Kadwa Sugar Cooperative Annual General Meeting Highlights : लखमापूर येथे कादवा सहकारी साखर कारखान्याच्या ५४ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत चेअरमन श्रीराम शेटे यांनी ऊस उत्पादकांचे हित जपत कारखान्याचे अस्तित्व टिकवण्यासाठी जास्तीत जास्त ऊस लागवड करण्याचे आवाहन केले.
सकाळ वृत्तसेवा
लखमापूर: सातत्याने ऊस उत्पादकांचे हित जपत, त्यांना चांगला दर देण्याची परंपरा कादवा सहकारी साखर कारखान्याने जोपासली आहे. कारखान्याचे अस्तित्व टिकवण्यासाठी सभासदांनी जास्तीत जास्त ऊस लागवड करावी, तसेच आधुनिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) तंत्रज्ञानाचा वापर करून उसाचे एकरी उत्पादन वाढवावे आणि ऊस केवळ कादवालाच पुरवठा करावा, असे आवाहन कादवा कारखान्याचे चेअरमन श्रीराम शेटे यांनी केले.

