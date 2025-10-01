Nashik News : कादवा कारखान्याची ५४ वी सभा; चेअरमन शेटे यांचे आवाहन, 'ऊस केवळ कादवालाच द्या

लखमापूर: सातत्याने ऊस उत्पादकांचे हित जपत, त्यांना चांगला दर देण्याची परंपरा कादवा सहकारी साखर कारखान्याने जोपासली आहे. कारखान्याचे अस्तित्व टिकवण्यासाठी सभासदांनी जास्तीत जास्त ऊस लागवड करावी, तसेच आधुनिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) तंत्रज्ञानाचा वापर करून उसाचे एकरी उत्पादन वाढवावे आणि ऊस केवळ कादवालाच पुरवठा करावा, असे आवाहन कादवा कारखान्याचे चेअरमन श्रीराम शेटे यांनी केले..कादवा सहकारी साखर कारखान्याची ५४ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा चेअरमन शेटे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. सभेच्या प्रारंभी सर्वाधिक ऊस उत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्यांचा सत्कार करण्यात आला..शेटे यांनी प्रास्ताविकात २००७ पासून कारखान्याची वाटचाल उलगडली. कर्जबाजारी कारखान्याला ऊर्जितावस्थेत आणून गाळप क्षमता दुप्पट करण्यात आली, इथेनॉल प्रकल्प सुरू झाला आणि सध्या कारखान्यावर कोणतेही कर्ज थकीत नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. पुढील काळात सीबीजी, सीएनजी, पोटॅश, हायड्रोजन व सौर प्रकल्प राबवण्याचा मानस असल्याचे त्यांनी जाहीर केले. शासनाच्या निर्देशांनुसार ३,००० रुपये एफआरपी अदा केल्याचेही त्यांनी सांगितले. गेली चार वर्षे संस्थेला सातत्याने लेखा परीक्षणात ‘अ’ वर्ग मिळत असल्याचे त्यांनी नमूद केले..सभेत विरोधी गटातर्फे सुरेश डोखळे यांनी साखर उत्पादन व नफा घटल्याचे मुद्दे उपस्थित केले, तर सचिन बर्डे यांनी रिकव्हरी-आधारित एफआरपी, वाहतूक व उत्पादन खर्च वाढीबाबत प्रश्न विचारले. यावर आक्रमकपणे उत्तरे देत शेटे यांनी सर्व आरोप फेटाळले व ‘संस्थेच्या प्रतिष्ठेला धक्का लावू नका,’ असे आवाहन केले..सभेत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष दत्तात्रय पाटील, जिल्हा बँकेचे माजी संचालक गणपतराव पाटील, गंगाधर निखाडे, संपत कोंड, तानाजी माळी, संपत कावळे, विश्राम दुगजे, कामगार संचालक भगवान जाधव, विश्वासराव देशमुख, संजय पाचोरकर, विठ्ठल अपसुंदे, शिवानंद संधान, वसंतराव थेटे, जयराम डोखळे, रघुनाथ पाटील, माणिक उफाडे, शिवाजी पताडे आदींनी चर्चेत भाग घेतला..Navi Mumbai Airport : अदाणींकडून नवी मुंबई विमानतळ्याच्या कामाचा आढावा, संकेतस्थळांवर झळकणार नवी मुंबईचे नाव .अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीच्या पार्श्वभूमीवर “शासनाने संपूर्ण कर्जमाफी करावी” असा ठराव एकमताने मंजूर करण्यात आला. यावेळी माजी आमदार रामदास चारोस्कर, धनराज महाले, शिवसेना संपर्कप्रमुख सुनील पाटील, बाजार समिती सभापती प्रशांत कड, व्हा. चेअरमन योगेश बर्डे, व्हा.चेअरमन शिवाजीराव बस्ते, सर्व संचालक, बोपेगाव सरपंच वसंत कावळे, राज्य बँक व्यवस्थापक जे. डी. केदार, कोलवडकर, तपासणी अधिकारी नरेंद्र पाटील, हाके आदींसह सभासद, कारखान्याचे अधिकारी व कामगार मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. संचालक सुखदेव जाधव यांनी स्वागत तर रावसाहेब पाटील यांनी आभार मानले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.