Nashik News : नाशिकमध्ये नवरात्रीसाठी वाहतुकीत बदल; 'या' रस्त्यांवर प्रवेश बंद!

नाशिक: ग्रामदैवत कालिका देवी यात्रोत्सवानिमित्ताने २२ सप्टेंबर ते २ ऑक्टोबरदरम्यान महामार्ग बसस्थानक ते गडकरी सिग्नल या मार्गावरील वाहतूक मार्गात बदल करण्यात आला आहे. कालिका मंदिर परिसरातून होणाऱ्या सर्व प्रकाराच्या वाहतुकीला प्रवेशबंदी करण्यात आली आहे..श्री कालिका देवी यात्रोत्सवाला सोमवार (ता. २२) पासून प्रारंभ होत आहे. कालिका देवीच्या दर्शनासाठी लाखो भाविक दर्शनासाठी येतात. तसेच मंदिर परिसरात यात्रोत्सव असतो. रस्त्याच्या दुतर्फा दुकाने, रहाट पाळणेही दाखल होत असतात. त्यामुळे सकाळी-सायंकाळी प्रचंड गर्दी होते..यासाठी नवरात्रोत्सव काळात मुंबई नाका ते गडकरी सिग्नलपर्यंतच्या वाहतूक मार्गात बदल केला आहे. संभाव्य वाहतूक कोंडी व गर्दी टाळण्यासाठी वाहतूक शाखेचे पोलिस उपायुक्त चंद्रकांत खांडवी यांनी वाहतूक नियंत्रण अधिसूचना जारी केली आहे. अधिसूचनेनुसार २२ सप्टेंबर ते २ ऑक्टोबर दरम्यान गडकरी सिग्नल ते हॉटेल रुचीपर्यंत, चांडक सर्कल ते हॉटेल संदीपपर्यंतचा मार्ग वाहतुकीस बंद राहील..पर्यायी वाहतूक मार्गगडकरी सिग्नलकडून मुंबई नाक्याकडे जाणारी हलकी वाहने गडकरी सिग्नल- सारडा सर्कलमार्गे. गडकरी सिग्नल - चांडक सर्कल - एसएसके हॉटेल - सुयश हॉस्पिटल - टॅक्सी स्टॅन्ड - मुंबई नाकामार्गेभवानी सर्कलकडून सिबल फर्निचरमार्गे - भवानी सर्कल - सिबल फर्निचर- तिडके कॉलनी- आरडी सर्कल- गोविंदनगर- इंदिरानगर जॉगिंग ट्रॅकचांडक सर्कलकडून संदीप हॉटेलकडे जाणारी हलकी वाहने चांडक सर्कल- गडकरी सिग्नल - शिंगाडा तलाव - सारडा सर्कल मार्गे इतरत्रसर्व एसटी बस, सिटीलिंक बस व वाहने मोडक चौक सिग्नलवरून खडकाळी सिग्नल मार्गे ६० फुटी रोडने द्वारका सर्कलमार्गे नाशिक रोड - सिडकोकडे मार्गस्थमुंबई नाक्याकडून शहरात येणारी वाहतूक महामार्ग बसस्थानक - टॅक्सी स्टॅन्ड - तुपसाखरे लॉन्स - चांडक सर्कल - भवानी सर्कलमार्गेशहरातून अंबड-सातपूरकडे जाणारी अवजड वाहने द्वारका सर्कलवरून गरवारे टी पॉइंट मार्गेद्वारका सर्कलवरून पंचवटीत जाणारी अवजड वाहने कन्नमवार पूल - संतोष टी पॉइंट - रासबिहारी स्कुलमार्गेसारडा सर्कलकडून गडकरी चौकाकडे येणारी वाहने शिंगाडा तलाव - बग्गा स्वीटकडून उजवीकडे एन. डी. पटेल रोड, किटकॅट कॉर्नर, मोडक सिग्नल मार्गे.Nashik News : 'सुपरवुमन' बनण्याच्या नादात स्त्रीची ओढाताण; 'आम्ही साऱ्याजणी' उपक्रमात मान्यवरांचे विचार.बॅरिकेडिंग पॉइंटमोडक सिग्नल - गडकरी सिग्नल - रुची हॉटेल - चांडक सर्कल - मनपा आयुक्त बंगला - बग्गा स्वीट - संदीप हॉटेल.