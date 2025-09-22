नाशिक

Nashik News : नाशिकमध्ये नवरात्रीसाठी वाहतुकीत बदल; 'या' रस्त्यांवर प्रवेश बंद!

Traffic Diversions for Kalika Devi Festival in Nashik : नाशिकमधील श्री कालिका देवी यात्रोत्सवामुळे वाहतुकीच्या मार्गात बदल करण्यात आला आहे. जाणून घ्या कोणते रस्ते बंद आहेत आणि पर्यायी मार्ग कोणते आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: ग्रामदैवत कालिका देवी यात्रोत्सवानिमित्ताने २२ सप्टेंबर ते २ ऑक्टोबरदरम्यान महामार्ग बसस्थानक ते गडकरी सिग्नल या मार्गावरील वाहतूक मार्गात बदल करण्यात आला आहे. कालिका मंदिर परिसरातून होणाऱ्या सर्व प्रकाराच्या वाहतुकीला प्रवेशबंदी करण्यात आली आहे.

