Nashik Kalika Mata Mandir : दोन दिवसांच्या पावसानंतर भाविकांचा आनंद ओसंडला; कालिका देवीच्या दर्शनासाठी रांगा

Kalika Devi Navratri Festival Begins in Nashik : नाशिकच्या ग्रामदैवत कालिका देवी मंदिरात नवरात्रोत्सवादरम्यान मोठ्या उत्साहात भक्तांची गर्दी झाली. पावसाने उघडीप दिल्यानंतर भाविकांनी देवीचे दर्शन घेतले, तसेच येथे सुरू असलेल्या जागरण-गोंधळ आणि रक्तदान शिबिरातही सहभाग घेतला.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: दोन दिवसांपासून धो-धो कोसळणाऱ्या पावसाने बुधवारी (ता. २४) उघडीप दिल्याने ग्रामदैवत कालिका देवीच्या दर्शनासाठी भाविकांची पहाटेपासून मोठी गर्दी उसळली होती. पहिल्या माळेपासून मंदिराच्या आवारात सुरू असलेल्या जागरण गोंधळाची भाविकांना भुरळ पडत आहे. दरम्यान, यात्रेनिमित्त आयोजित रक्तदान शिबिराला तिसऱ्या माळेलाही मोठा प्रतिसाद मिळाला.

