Nashik Kalika Mata Mandir : दोन दिवसांच्या पावसानंतर भाविकांचा आनंद ओसंडला; कालिका देवीच्या दर्शनासाठी रांगा

नाशिक: दोन दिवसांपासून धो-धो कोसळणाऱ्या पावसाने बुधवारी (ता. २४) उघडीप दिल्याने ग्रामदैवत कालिका देवीच्या दर्शनासाठी भाविकांची पहाटेपासून मोठी गर्दी उसळली होती. पहिल्या माळेपासून मंदिराच्या आवारात सुरू असलेल्या जागरण गोंधळाची भाविकांना भुरळ पडत आहे. दरम्यान, यात्रेनिमित्त आयोजित रक्तदान शिबिराला तिसऱ्या माळेलाही मोठा प्रतिसाद मिळाला. .शहराचे ग्रामदैवत असलेल्या श्री कालिका नवरात्रोत्सवाला सोमवार (ता. २२) पासून मोठ्या उत्साहात, भक्तीभावात सुरवात झाली. परंतु पहिले दोन दिवस पावसाने जोरदार हजेरी लावल्याने भाविकांसह व्यावसायिकांचा चांगलाच हिरमोड झाला. मात्र बुधवार सकाळपासून पावसाने विश्रांती दिल्याने भाविकांना दर्शन घेणे सुलभ झाले. .पावसाच्या उघडिपीमुळे येथील व्यवसायांसह खेळणी, खाद्यपदार्थांच्या स्टॉल्सलाही मोठा प्रतिसाद मिळाला. यात बच्चेकंपनीसह तरुणाईचा मोठा सहभाग होता. दरम्यान, पहिल्या माळेपासून मंदिर परिसरात पहाटेपर्यंत सुरू असलेल्या देवीच्या जागरण गोंधळास भाविकांचाही मोठा प्रतिसाद लाभत आहे. .रात्री बाराला सुरू होणारा हे जागरण गोंधळ पहाटेपर्यंत सुरू असतो. देवस्थानतर्फे यात्रोत्सवानिमित्त दरवर्षीप्रमाणे यंदाही रक्तदान शिबिराचे आयोजन करण्यात आले आहे. आडगाव मेडिकल कॉलेज, अर्पण व लाइफलाइनतर्फे सुरू असलेल्या या शिबिरास भाविकांचा मोठा प्रतिसाद मिळत आहे. आजपर्यंत शंभराहून अधिक रक्तदात्यांनी सामाजिक जाणीव ठेवत रक्तदान शिबिराला प्रतिसाद दिल्याचे विश्वस्तांनी सांगितले.