Nashik Kalika Mata Temple : २७ वर्षांनी जुळून आला 'दहा दिवसांच्या' नवरात्रीचा योग; कालिका देवी मंदिरात उत्साह

नाशिक: श्री कालिका देवी संस्थानतर्फे गेल्या नऊ दिवसांपासून सुरू असलेल्या नवरात्रोत्सवाची विजयादशमीने सांगता होत आहे. विश्वस्तांच्या हस्ते देवीची महापूजा, शस्त्रपूजन आदी धार्मिक कार्यक्रम संपन्न होतील. दरम्यान, नवरात्रोत्सवाच्या शेवटच्या माळेचे औचित्य साधत बुधवारी (ता. १) हजारो भाविकांची भल्या पहाटेपासून रात्री उशिरापर्यंत दर्शनासाठी मोठी गर्दी उसळली होती. .लाखो भाविकांचे श्रद्धास्थान असलेल्या कालिका देवी मंदिरात आश्विन शुद्ध प्रतिपदेपासून २२ सप्टेंबरपासून सुरू असलेल्या नवरात्रोत्सवाचा समारोप विजयादशमीच्या सीमोल्लंघनाने गुरुवारी (ता. २) होत आहे. यंदा नऊऐवजी दहा दिवस नवरात्रोत्सवाचा योग सत्तावीस वर्षांनंतर प्रथमच आला आहे. गत दहा दिवसांत लाखो भाविकांनी मातेचे मनोभावे दर्शन घेतले. सकाळी आठ वाजता मंगल वाद्य, सनईचे सुरांचा गजर होईल..दुपारी एकपर्यंत संस्थानचे विश्वस्त, मान्यवरांच्या हस्ते महापूजा महाआरती आणि मातेचा महा नैवेद्य विधी संपन्न होईल. तत्पूर्वी साडेबारा वाजता विश्वस्तांच्या हस्ते शस्त्रपूजन केले जाणार असून २ ते ४ या वेळेत महिला मंडळाचे दुर्गा सप्तमी पठण, भजन होणार आहे. दरम्यान, नवरात्रोत्सवाच्या शेवटच्या दिवशी हजारो भाविकांनी श्री कालिकेच्या चरणी नतमस्तक होत मनोभावे दर्शन घेतले..रक्तदान शिबिराला प्रतिसादसंस्थानतर्फे पहिल्या माळेपासून आयोजित रक्तदान शिबिराला मोठा प्रतिसाद मिळाला. आजपर्यंत सहाशेहून अधिक रक्त बाटल्यांचे संकलन झाले. शिबिर कोजागरीपर्यंत सुरू राहणार आहे. कालिकादेवी ट्रस्ट, मराठा महासंघ, शिवसह्याद्री प्रतिष्ठान, अर्पण रक्तपेढी, आडगाव वैद्यकीय महाविद्यालय यांच्यातर्फे या शिबिराचे आयोजन करण्यात आले आहे..100 Years Of RSS: स्त्री सशक्तीकरण आणि संघाची भूमिका.विजयादशमीचे मुहूर्त असेहिंदू धर्मियांत मुहुर्ताला मोठे महत्त्व आहे, त्यात साडेतीन मुहूर्तापैकी एक विजयादशमी एक असून यास अमृतसिद्धी योग म्हणतात.या मुहूर्तावर भूमिपूजन, नवीन कामांचा शुभारंभ, वाहन, सोने खरेदी शुभ मानली जाते. यासाठी दुपारी २.२७ ते १५.२५ हा शुभमुहूर्त आहे.सरस्वती पूजनासाठी सकाळी ७ ते ९ मुहूर्त असून, पूर्ण दिवस शुभमुहूर्त असल्याचे धर्मशास्त्राचे अभ्यासक डॉ. नरेंद्र धारणे यांनी सांगितले.