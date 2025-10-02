नाशिक

Nashik Kalika Mata Temple : २७ वर्षांनी जुळून आला 'दहा दिवसांच्या' नवरात्रीचा योग; कालिका देवी मंदिरात उत्साह

Kalika Devi Navratri concludes with Vijayadashami rituals : नाशिक येथील श्री कालिका देवी मंदिरात नऊ दिवसांपासून सुरू असलेल्या नवरात्रोत्सवाची विजयादशमी (दसरा) निमित्ताने भव्य सांगता झाली. देवीची महापूजा, विश्वस्तांच्या हस्ते शस्त्रपूजन आदी धार्मिक विधी पार पडले.
नाशिक: श्री कालिका देवी संस्थानतर्फे गेल्या नऊ दिवसांपासून सुरू असलेल्या नवरात्रोत्सवाची विजयादशमीने सांगता होत आहे. विश्वस्तांच्या हस्ते देवीची महापूजा, शस्त्रपूजन आदी धार्मिक कार्यक्रम संपन्न होतील. दरम्यान, नवरात्रोत्सवाच्या शेवटच्या माळेचे औचित्य साधत बुधवारी (ता. १) हजारो भाविकांची भल्या पहाटेपासून रात्री उशिरापर्यंत दर्शनासाठी मोठी गर्दी उसळली होती.

