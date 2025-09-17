Nashik News : नाशिकच्या कालिका मंदिरात नवरात्रोत्सवाचा जयघोष: भाविकांसाठी विशेष सोयीसुविधा

नाशिक: ग्रामदैवत श्री कालिका देवी मंदिरात येत्या सोमवार (ता. २२)पासून शारदीय नवरात्रोत्सवाला प्रारंभ होत आहे. दरवर्षीप्रमाणे यंदाही नाशिक शहरासह उत्तर महाराष्ट्र व इतर जिल्ह्यांतून हजारो भाविक देवीदर्शनासाठी येण्याची अपेक्षा आहे. त्यामुळे संभाव्य गर्दी लक्षात घेऊन मंदिर प्रशासनाने सर्वतोपरी तयारी केली असून, भाविकांना सुखकर दर्शनाचा लाभ व्हावा, यासाठी विविध सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या असल्याची माहिती संस्थानचे अध्यक्ष केशवअण्णा पाटील यांनी दिली..आगामी नवरात्रोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर श्री कालिकादेवी संस्थानची नियोजन बैठक मंगळवारी (ता. १६) पार पडली. यात्रोत्सवासाठी मंदिर परिसरात संपूर्ण वॉटरप्रूफ मंडप उभारण्यात आला आहे. भाविकांच्या सोयीसाठी दोन्ही प्रवेशद्वारांवर स्वतंत्र येणे-जाण्याचे मार्ग निश्चित करण्यात आले आहेत. सुरक्षेच्या दृष्टीने परिसरात ६० सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यात आले असून काटेकोर सुरक्षा यंत्रणा सज्ज आहे..यात्रोत्सव २२ सप्टेंबरपासून ६ ऑक्टोबरपर्यंत म्हणजेच कोजागिरी पौर्णिमेपर्यंत चालणार आहे. स्वच्छतेसाठी १०० महिला स्वयंसेविका व १०० पुरुष स्वयंसेवकांची नेमणूक करण्यात आली आहे. उत्सव काळात सिव्हिल डिफेन्स स्वयंसेवक, होमगार्ड, पोलिस बंदोबस्त, २४ तास अग्निशमन पथक, कर्मचारी तसेच २४ तास जनरेटर सुविधा उपलब्ध राहतील. भाविकांच्या सोयीसाठी ''देणगी दर्शन'' अर्थात तात्काळ दर्शनाचीही विशेष सेवा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे..या नियोजन बैठकीसाठी मुंबई नाका पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक संतोष नरुटे, संस्थानचे कोषाध्यक्ष सुभाष तळाजीया, सचिव डॉ. प्रतापराव कोठावळे, विश्वस्त आबा पवार, दत्ता पाटील, किशोर कोठावळे, संतोष कोठावळे, तसेच मनपा स्वच्छता निरीक्षक पियुष परमार, अग्निशमन अधिकारी दत्तात्रेय गाढे, ए. एल. कापडणीस, राजू गायकवाड, बी. बी. शेळके आदी मान्यवर उपस्थित होते..Navratra and Overthinking Tips: मन गोंधळले असेल तर नवरात्रीचे ९ दिवस देतील नवा आधार! अशी करू शकता ओव्हरथिंकिंगवर मात.भाविकांसाठी दोन कोटींचा विमाउत्सव काळात येणाऱ्या सर्व भाविकांचा दोन कोटी रुपयांचा सामूहिक विमा, देवीच्या दागिन्यांचा एक कोटी रुपयांचा विमा, तसेच सेवेकऱ्यांसाठी स्वतंत्र विमा कवच काढण्यात येणार आहे. नवरात्रोत्सव काळात मंदिर २४ तास भाविकांसाठी खुले राहणार असून, दररोज पहाटे साडेतीनला काकड आरती व रात्री बाराला महाआरती पार पडणार आहे. भाविकांसाठी महिला व पुरुषांच्या स्वतंत्र दर्शनरांगा, आपत्कालीन वैद्यकीय कक्ष, रुग्णवाहिका तसेच रक्तदान शिबिराचे आयोजन करण्यात आले आहे. याशिवाय, मंदिर परिसरात सहायता व मदत केंद्रही कार्यरत राहील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.