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कालिका माता मंदिर येथे शस्त्रपूजन करताना अभिनेत्री अनिता दाते, अध्यक्ष केशवराव पाटील, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या महिला शहराध्यक्ष योगिता आहेर यांच्यासह मान्यवर
कालिका देवी मंदिरात शस्त्रपूजन
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक, ता.२० : विजयादशमीच्या पार्श्वभूमीवर श्री कालिका देवी मंदिरात सिनेअभिनेत्री अनिता दाते यांच्या हस्ते शस्त्रपूजन करण्यात आले. या सोहळ्याला विविध सामाजिक आणि धार्मिक संस्थांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
श्री कालिका देवी मंदिर ट्रस्ट, नाशिक जिल्हा फेन्सिंग असोसिएशन, शिव सह्याद्री प्रतिष्ठान आणि अखिल भारतीय मराठा महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत हा कार्यक्रम पार पडला. यावेळी सहायक पोलीस आयुक्त प्रमोद वाघ, नितीन ठाकरे, श्री कालिका देवी मंदिर ट्रस्टचे अध्यक्ष केशवराव पाटील आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या महिला शहराध्यक्ष योगिता आहेर यांच्यासह मान्यवर उपस्थित होते.
विजयादशमीला शस्त्रपूजन, सीमोल्लंघन आणि आपट्य़ाची पाने एकमेकांना देण्याची परंपरा आहे. पूर्वी युद्धावर जाण्यापूर्वी राजे आणि योद्धे शस्त्रांचे पूजन करून विजयासाठी प्रार्थना करत असत. आजही अनेक ठिकाणी शस्त्रे, अवजारे आणि कामासाठी वापरल्या जाणाऱ्या साधनांचे पूजन केले जाते. या परंपरेतून शौर्य, कर्तव्यनिष्ठा आणि साधनांप्रती कृतज्ञता व्यक्त केली जाते.आपट्याची पाने एकमेकांना ‘सोने’ म्हणून देऊन सुख, समृद्धी आणि भरभराटीच्या शुभेच्छा देण्याची प्रथाही या सणाचे वैशिष्ट्य़ आहे. काही ठिकाणी शमी वृक्षाचे पूजन केले जाते. या परंपरांमुळे विजयादशमीला धार्मिक आणि सांस्कृतिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
कालिका देवी मंदिरात झालेल्या शस्त्रपूजन सोहळ्याच्या निमित्ताने विजयादशमीच्या परंपरेचे दर्शन घडले. विविध संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत हा कार्यक्रम पार पडला.