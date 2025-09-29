नाशिक

Nashik Kalika Devi Yatra : दसरा जवळ! पुढील ४ दिवसांत नुकसान कसे भरून काढणार? व्यापारी चिंतेत; भाविकांची गर्दी उसळली

Continuous Rain Disrupts Nashik Kalika Devi Yatra : दोन दिवसांपासून सुरू असलेल्या संततधारेमुळे भाविकांची गर्दी घटली होती. मात्र, रविवारी सायंकाळनंतर पावसाने उघडीप दिल्यावर ग्रामदेवतेच्या दर्शनासाठी भक्तांची मोठी गर्दी उसळली
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: गेल्या दोन दिवसांपासून सुरू असलेल्या संततधारेने श्री कालिकाभक्तांच्या उत्साहावर पाणी फेरले. परंतू रविवारी सायंकाळनंतर काहीकाळ पावसाने उघडीप दिल्याने सुटीचे औचित्य साधत ग्रामदैवताच्या दर्शनासाठी मोठी गर्दी उसळली होती. दरम्यान, यात्रोत्सवातील सात दिवसांपैकी चार दिवस मुसळधार पावसातच वाहून गेल्याने हे नुकसान पुढील चार दिवसांत कसे भरून येणार असा प्रश्‍न व्यावसायिकांना पडला आहे.

