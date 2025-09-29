Nashik Kalika Devi Yatra : दसरा जवळ! पुढील ४ दिवसांत नुकसान कसे भरून काढणार? व्यापारी चिंतेत; भाविकांची गर्दी उसळली

नाशिक: गेल्या दोन दिवसांपासून सुरू असलेल्या संततधारेने श्री कालिकाभक्तांच्या उत्साहावर पाणी फेरले. परंतू रविवारी सायंकाळनंतर काहीकाळ पावसाने उघडीप दिल्याने सुटीचे औचित्य साधत ग्रामदैवताच्या दर्शनासाठी मोठी गर्दी उसळली होती. दरम्यान, यात्रोत्सवातील सात दिवसांपैकी चार दिवस मुसळधार पावसातच वाहून गेल्याने हे नुकसान पुढील चार दिवसांत कसे भरून येणार असा प्रश्न व्यावसायिकांना पडला आहे..शनिवार, रविवारचे औचित्य साधत कालिकादेवी दर्शनास मोठी गर्दी होण्याची शक्यता गेल्या दोन दिवसांपासून सुरू असलेल्या मुसळधार पावसाने उधळून लावली. मात्र, रविवारी सायंकाळच्या सुमारास पावसाने काहीकाळ उघडीप दिल्यावर कालिकाभक्तांची मोठी गर्दी उसळली होती. संस्थानच्या पेड दर्शनासह नवरात्रोत्सवानिमित्त आयोजित रक्तदान शिबिरालाही प्रतिसाद लाभला..आज होमाचे आयोजननवरात्रोत्सवातील अष्टमीला होमाचे मोठे महत्व आहे. परंतू, यावर्षी मंगळवारी (ता.३०) आलेली अष्टमी दुपारपर्यंतच असल्याने कालिका देवीच्या मंदिरातील होमाचे मंगळवारएवजी सोमवारी सायंकाळी आयोजन करण्यात आले असल्याची माहिती देवस्थानचे अध्यक्ष केशवअण्णा पाटील यांनी दिली..Chhagan Bhujbal : गुडघाभर पाण्यात उतरून भुजबळांनी दिलासा दिला! येवला-निफाडमध्ये पुरामुळे प्रचंड नुकसान, तातडीने मदतीचे निर्देश.व्यावसायिकांचे मोठे नुकसानकालिकादेवी यात्रोत्सवातून चांगले अर्थार्जन होत असल्याने राज्यभरातील व्यापारी याठिकाणी व्यवसाय करण्यासाठी येतात. परंतू, सातव्या माळेपर्यंत चार दिवसांत जोरदार पावसामुळे भाविकांनी दर्शनाकडे पाठ फिरविली. ग्राहकच नसल्याने मोठा खर्च करून शहरात आलेल्या या विक्रेत्यांना अपेक्षित उत्पन्नच मिळत नसल्याने व मालाची नासाडी होत असल्याने मोठे नुकसान सहन करावे लागले. गुरूवारी (ता.२) दसरा आहे, त्यामुळे व्यवसायासाठी पुढील तीन चार दिवस महत्वाचे आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.