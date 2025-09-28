Nashik News : कालिकामातेच्या भक्तांच्या उत्साहावर पाणी! वीकेंडच्या औचित्याने आलेल्या हजारो भाविकांना जोरदार पावसाचा फटका

नाशिक: ग्रामदैवत श्री कालिकामातेच्या दर्शनासाठी शनिवारी (ता. २७) वीकेंडचे औचित्य साधत हजारो भाविकांची गर्दी उसळली होती. परंतु सायंकाळी आलेल्या पावसाच्या जोरदार सरींनी त्यांच्या उत्साहावर अक्षरशः पाणी फेरले. अचानक सुरू झालेल्या पावसामुळे भाविकांसह रस्त्यावर व्यवसाय करणाऱ्यांना सुरक्षितस्थळी आसरा घ्यावा लागला..कालिका देवीच्या दर्शनासाठी सहाव्या माळेला भाविकांनी भल्या पहाटेपासून गर्दी केली होती. मात्र सायंकाळी आलेल्या जोरदार सरींनी भाविकांच्या उत्साहावर पाणी फेरले. शनिवारच्या वीकएंडचे औचित्य साधत हजारो कालिकाभक्तांनी दर्शनासाठी मोठी गर्दी केली होती. परंतु सायंकाळनंतर धो-धो कोसळणाऱ्या पावसाच्या जोरदार सरींनी भाविकांसह व्यावसायिकांच्या उत्साहावर विरजण पडले. .सायंकाळी अचानक मोठ्या प्रमाणावर ढग दाटून आले अन् पावसाला सुरवात झाली. सुरवातीला कमी असलेल्या पावसाने नंतर जोर धरल्याने चिमुरड्यांसह मोठ्या संख्येने आलेल्या महिला व पुरुष भाविकांना सुरक्षितस्थळी आसरा घ्यावा लागला. नवरात्रोत्सवाच्या निमित्ताने मोठ्या संख्येने व्यवसाय करणाऱ्या अनेकांना आपल्या मालासह सुरक्षित आसरा घ्यावा लागला. .दरम्यान, यात्रेनिमित्त कालिकादेवी ट्रस्टतर्फे आयोजित रक्तदान शिबिराला भाविकांचा मोठा प्रतिसाद मिळत आहे. आज सायंकाळपर्यंत पाचशेहून अधिक बाटल्या रक्त संकलन करण्यात आले. आडगाव वैद्यकीय महाविद्यालय, अर्पण रक्तपेढीच्या सहकार्याने व कालिका संस्थान, मराठा महासंघाच्या पुढाकाराने हे शिबिर सुरू आहे. रविवारी (ता. २८) भाविकांची गर्दी होण्याची शक्यता आहे..Shri Gajanan Maharaj: मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांच्या मदतीला विदर्भाची पंढरी... श्री गजानन महाराज संस्थानकडून कोट्यवधींची मदत.युवक- युवतींचा हिरमोडशहराच्या सर्वच भागात झालेल्या या जोरदार पावसामुळे शहराच्या बाजारपेठेतही खरेदीदारांची तारांबळ उडाली. नवरात्रोत्सवासाठी यंदा अनेक ठिकाणी दांडियाचे आयोजन मोठ्या संख्येने करण्यात आले आहे. मात्र सायंकाळी सुरू झालेल्या जोरदार पावसाने अनेकांचा हिरमोड झाला. रात्री उशिरापर्यंत पाऊस सुरूच होता, त्यामुळे अनेक मंडळांनी आस्ते कदम धोरण स्वीकारले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.