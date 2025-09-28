नाशिक

Nashik News : कालिकामातेच्या भक्तांच्या उत्साहावर पाणी! वीकेंडच्या औचित्याने आलेल्या हजारो भाविकांना जोरदार पावसाचा फटका

Thousands Flock to Kalika Mata Temple for Darshan : नाशिकचे ग्रामदैवत श्री कालिकामातेच्या दर्शनासाठी नवरात्रोत्सवाच्या सहाव्या माळेला जमलेल्या हजारो भाविकांच्या उत्साहावर सायंकाळी आलेल्या जोरदार पावसाने पाणी फेरले.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: ग्रामदैवत श्री कालिकामातेच्या दर्शनासाठी शनिवारी (ता. २७) वीकेंडचे औचित्य साधत हजारो भाविकांची गर्दी उसळली होती. परंतु सायंकाळी आलेल्या पावसाच्या जोरदार सरींनी त्यांच्या उत्साहावर अक्षरशः पाणी फेरले. अचानक सुरू झालेल्या पावसामुळे भाविकांसह रस्त्यावर व्यवसाय करणाऱ्यांना सुरक्षितस्थळी आसरा घ्यावा लागला.

