Nashik News : नाशिक यात्रोत्सवातील रहाट पाळण्याचा लिलाव अचानक रद्द

नाशिक: दोन आठवड्यांनी सुरू होणाऱ्या नाशिकच्या ग्रामदैवत कालिका मातेच्या यात्रोत्सवानिमित्त मुंबई नाका परिसरात लावल्या जाणाऱ्या खेळणी, रहाट पाळण्यासाठी लिलाव प्रक्रिया सुरू झाली असतानाच प्रशासकीय कारणास्तव लिलाव तहकूब करण्याचा निर्णय पश्चिम विभागीय अधिकाऱ्यांनी घेतला. विशेष म्हणजे लिलाव प्रक्रियेत भाग घेतलेल्या भागधारकांना अनामत रक्कम परत घेऊन जाण्याच्या सूचना दिल्याने शहरातील एका आमदाराच्या कार्यकर्त्याला रहाट पाळण्याचे कंत्राट देण्यासाठी प्रशासनावर दबाव आणल्याची चर्चा आहे..२२ सप्टेंबरपासून नवरात्रोत्सव सुरू होत आहे. नवरात्रोत्सवानिमित्त सहा ऑक्टोबरपर्यंत मुंबई नाका परिसरातील हॉटेल संदीप समोरील महापालिकेच्या मोकळ्या जागेत (भूखंड क्र.१०८/अ) भाविकांना मनोरंजनासाठी खेळणी, रहाटपाळणा लावला जातो. त्यासाठी दरवर्षी निविदा प्रक्रियेद्वारे कंत्राट दिले जाते. यंदादेखील महापालिकेने जागेसाठी नोटीस काढली. .बुधवारी (ता. १०) त्यासाठी पश्चिम विभागीय कार्यालयात बोलीसाठी सहभाग घेतलेल्या बारा जणांना बोलाविण्यात आले. लिलाव प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर विभागीय अधिकाऱ्यांनी प्रक्रिया थांबविली. प्रशासकीय कारणास्तव प्रक्रिया थांबविण्यात आल्याचे हरकत घेतल्यानंतर कारण देण्यात आले. विशेष म्हणजे दोन लाख रुपयांची अनामत रक्कम घेऊन जाण्याच्या नोटीस बजावल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. .वेळेत अनामत न घेतल्यास परत देण्यासाठी दावा राहणार नसल्याचेही पत्रात नमुद करण्यात आली आहे. अचानक लिलाव प्रक्रिया रद्द करताना प्रशासकीय कारण दिले जात असले तरी शहरातील एका आमदाराच्या कार्यकर्त्याला काम मिळवून देण्यासाठी दबाव आणल्याचे बोलले जात आहे..Wani News : नवरात्रोत्सवाआधी सप्तशृंगगड रस्ता सुरळीत होणार का?.लिलाव प्रक्रिया सुरू असताना अचानक प्रशासकीय कारण देवून रद्द करण्यात आली. त्यानंतर अनामत परत घेऊन जाण्याचे पत्र दिल्याने प्रशासन दबावाखाली असल्याचे लक्षात येते.- दीपक डोके.