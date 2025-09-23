नाशिक

Nashik Kalika Mata Mandir : नाशिकच्या ग्रामदैवत मंदिरात नवरात्रोत्सवाचा मंगलमय प्रारंभ; कालिका देवीचा अभिषेक विभागीय आयुक्तांच्या हस्ते

Devotees Participate in Rituals and Abhishek Ceremony : सकाळी मंगलमय वातावरणात ढोलताशांच्या गजरात आणि सनई चौघड्याच्या निनादात नवरात्र महोत्सवाचे ध्वजारोहण झाले.
Kalika Mata Mandir

Kalika Mata Mandir

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: शहराचे ग्रामदैवत असलेल्या श्री कालिका नवरात्रोत्सवास मंगलमय वातावरणात भाविकांच्या हजेरीत मोठ्या उत्साहात सुरवात झाली. पहाटे पाच वाजता ट्रस्टच्या विश्वस्तांच्या हस्ते पारंपरिक पद्धतीने विधिवत घटस्थापना करण्यात आली. यानंतर विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांच्या हस्ते देवीचा अभिषेक झाला. सकाळी मंगलमय वातावरणात ढोलताशांच्या गजरात आणि सनई चौघड्याच्या निनादात नवरात्र महोत्सवाचे ध्वजारोहण झाले.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
festival
temple
Traditional
Navratri

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com