Nashik Kalika Mata Mandir : नाशिकच्या ग्रामदैवत मंदिरात नवरात्रोत्सवाचा मंगलमय प्रारंभ; कालिका देवीचा अभिषेक विभागीय आयुक्तांच्या हस्ते

नाशिक: शहराचे ग्रामदैवत असलेल्या श्री कालिका नवरात्रोत्सवास मंगलमय वातावरणात भाविकांच्या हजेरीत मोठ्या उत्साहात सुरवात झाली. पहाटे पाच वाजता ट्रस्टच्या विश्वस्तांच्या हस्ते पारंपरिक पद्धतीने विधिवत घटस्थापना करण्यात आली. यानंतर विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांच्या हस्ते देवीचा अभिषेक झाला. सकाळी मंगलमय वातावरणात ढोलताशांच्या गजरात आणि सनई चौघड्याच्या निनादात नवरात्र महोत्सवाचे ध्वजारोहण झाले. .महापालिका आयुक्त मनिषा खत्री यांच्या हस्ते महाआरती करण्यात आली. पहिल्या माळेचे औचित्य साधत पहाटेपासून रात्री उशिरापर्यंत मोठी गर्दी उसळली होती. दरम्यान नवरात्रोत्सवानिमित्त मंदिर परिसरात यात्रोत्सव फुलला असून प्रसाद, फुलांची दुकाने, विविध खेळणी, खाद्यपदार्थांसह विविध स्टॉल्सवर बच्चे कंपनी व खवैय्यांनी गर्दी केली होती. मान्यवरांच्या उपस्थितीने वातावरण मंगलमय झाले. .महिलांच्या भजनी मंडळाने भक्तिरसात न्हालेल्या स्वरांनी देवीच्या चरणी भक्तिभाव अर्पण केला. नवरात्रोत्सव केवळ धार्मिक परंपरेचा नव्हे, तर गावाच्या सांस्कृतिक एकतेचा आणि पौराणिक वारशाचा प्रतीक ठरतो. पुढील नऊ दिवस विविध धार्मिक आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले असून भाविकांनी त्याचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन मंदिर ट्रस्टच्या वतीने करण्यात आले आहे. मागील वर्षीप्रमाणेच यंदाही कोजागरी पौर्णिमेपर्यंत नवरात्रोत्सवाची धूम रंगणार आहे..पहाटेपासूनच भाविकांनी देवीच्या दर्शनासाठी मोठ्या संख्येने गर्दी केली होती. भक्तांच्या जयघोषाने संपूर्ण परिसरात उत्साह संचारला होता. संस्थानचे अध्यक्ष केशव पाटील, कोषाध्यक्ष सुभाष तळाजिया, सचिव डॉ. प्रतापराव कोठावळे, किशोर कोठावळे, संतोष कोठावळे, दत्ता पाटील, सुरेंद्र कोठावळे, विशाल पवार, योगेश पवार, भय्यासाहेब कोठावळे, दीपक तळाजिया, राम पाटील, भरत पाटील, सतीश कोठावळे, दत्ता पाटील, प्रकाश पाटील, श्याम पाटील यांच्यासह मंदिर ट्रस्टचे सर्व पदाधिकारी आणि विश्वस्त उपस्थित होते. महिला व पुरूषांच्या स्वतंत्र दर्शनरांगा केल्याने दर्शन सुलभ झाल्याची भावना अनेकांनी व्यक्त केली..नवरात्रोत्सवानिमित्त श्री कालिका देवी मंदिर परिसरात मोठ्या संख्येने प्रसाद, फुले, फळे, विविध खेळणीसह मोठ्या संख्येने खाद्यपदार्थांचे स्टॉल्स लावण्यात आले असून, पहिल्याच दिवशी चांगली उलाढाल झाल्याची प्रतिक्रिया व्यावसायिकांनी व्यक्त केली..Shivaji Maharaj: शिवरायांनी तुळजापूरची भवानीमाता प्रतापगडावर कशी साकारली? कसा होता प्रतापगडावरील नवरात्र उत्सव?.पावसामुळे भाविक, व्यावसायिकांची तारांबळदुपारपासून ढग दाटून आल्यावर सायंकाळी सहाच्या सुमारास श्री कालिकादेवी मंदिर परिसरात जोरदार पावसाला सुरुवात झाली. अचानक सुरू झालेल्या या पावसामुळे भाविकांची तारांबळ उडाली. या काळात अनेकांनी पावसापासून सुरक्षित आश्रयास पसंती दिल्याने सायंकाळनंतर मंदिर परिसरातील गर्दीही कमी झाली होती. उशिरापर्यंत सुरू असलेल्या या पावसाने व्यावसायिकांचेही काही प्रमाणात नुकसान झाले.