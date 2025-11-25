नाशिक

Nashik News : दोनवेळच्या अन्नासाठीचा संघर्ष! सुमेध संस्थेचे नाटक राज्य नाट्य स्पर्धेत गाजले

Powerful Portrayal of Labourers’ Struggle in ‘Kalok Det Hunkar’ : ‘काळोख देत हुंकार’ या नाट्यप्रयोगात दोन मजूर कुटुंबांच्या संघर्ष, बेरोजगारी आणि सामाजिक वास्तवाचे प्रभावी चित्रण कलाकारांनी रंगमंचावर सादर केले.
sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: दोनवेळचे अन्न मिळविण्यासाठी काबाडकष्ट करणाऱ्या दोन मजूर कुटुंबाची संघर्षगाथा ‘काळोख देत हुंकार’ या दोन अंकी नाट्यप्रयोगातून मांडण्यात आली. ६४ व्या हौशी मराठी राज्य नाट्य स्पर्धेत सोमवारी (ता. २४) एकोणीसावा नाट्यप्रयोग परशुराम साईखेडकर नाट्यगृहात सादर झाला.

