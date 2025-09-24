Devendra Fadnavis : कळसूबाई शिखरावर घटस्थापना; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते पूजा

इगतपुरी: इगतपुरी तालुका व अहिल्यानगर जिल्ह्याच्या सरहद्दीवर असणाऱ्या शिखरस्वामिनी कळसूबाईच्या घटकलशाचे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते विधिवत पूजन करून घटकलशाची स्थापना शिखरावर देवीच्या मंदिरात स्थापना करण्यात आली. .मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी हा कलश इगतपुरी घोटीतील गिर्यारोहक टीम व कळसूबाई मित्र मंडळाचे पदाधिकारी यांच्या स्वाधीन केला होता. सूर्योदयापूर्वीच शिखरावर जाऊन अभिषेक, विधिवत पूजा करण्यात आली. सूर्योदयाची किरणे शिखरावर पडताच देवीच्या नावाने जयजयकार करून आरती करण्यात आली..इगतपुरी- घोटी, बारी, अकोले, भंडारदरा व शेंडी गावातील असंख्य कार्यकर्त्यांसह कळसूबाई मित्र मंडळाचे अध्यक्ष भगिरथ मराडे यांच्या नेतृत्वाखाली गेल्या २९ वर्षांपासून प्रत्येक नवरात्रात दररोज उपवास करून पहाटे शिखरावर जाऊन दररोज देवीचे मनोभावे दर्शन घेतात. यासाठी उत्सवाच्या महिनाभर आधीच हे कार्यकर्ते जवळच्या डोंगरावर ट्रेकिंग करतात. असंख्य कार्यकर्ते आपला व्यवसाय, नोकरी, रोजगार सांभाळत घोटी येथून दररोज पहाटे कळसूबाई शिखरावर जातात..गिर्यारोहक विश्वस्त तथा मंडळाचे अध्यक्ष मराडे यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळाने नवरात्र उत्सवाच्या पूर्वसंध्येला मुख्यमंत्र्यांची वर्षा निवासस्थानी भेट घेऊन कळसूबाई माता उत्सव व मंडळाच्या उपक्रमाची माहिती सादर केली. मुख्यमंत्र्यांनी मंडळाच्या उपक्रमाचे कौतुक करून शुभेच्छा दिल्या. शिखरावर रोपवे उभारून पर्यटनाचे वैभव वाढवावे व राज्याचे भूषण व सर्वोच्च शिखर असल्याने या कळसूबाई शिखराच्या विकासाकडे लक्ष देण्याची मागणी केली. मुख्यमंत्र्यांनी त्याला सकारात्मक प्रतिसाद दिला..शिवसेनेचे माजी आमदार प्रकाश देवळे यांचं निधन, विलासराव देशमुखांचा अर्ध्या मतानं केलेला पराभव.भगीरथ मराडे, अनिल भोपे, शाहीर बाळासाहेब भगत, नीलेश पवार, कैलास कडू, प्रवीण भटाटे, नीलेश आंबेकर, उमेश दिवाकर, कैलास नवले, काळू भोर, बाळू आरोटे, अशोक हेमके, बाळू भोईर, राजेंद्र माने, गजानन चव्हाण, भगवान तोकडे, नाना टाकळकर, नितीन भागवत, नामदेव जोशी, डॉ. कैलास गायकर, संकेत वाडेकर, ओंमकार जाधव आदींनी पहाटेच घटस्थापना करून उपक्रमात सहभाग घेतला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.