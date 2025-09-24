नाशिक

Devendra Fadnavis : कळसूबाई शिखरावर घटस्थापना; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते पूजा

CM Devendra Fadnavis Performs Puja at Kalsubai Peak : मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी हा कलश इगतपुरी घोटीतील गिर्यारोहक टीम व कळसूबाई मित्र मंडळाचे पदाधिकारी यांच्या स्वाधीन केला होता.
इगतपुरी: इगतपुरी तालुका व अहिल्यानगर जिल्ह्याच्या सरहद्दीवर असणाऱ्या शिखरस्वामिनी कळसूबाईच्या घटकलशाचे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते विधिवत पूजन करून घटकलशाची स्थापना शिखरावर देवीच्या मंदिरात स्थापना करण्यात आली.

