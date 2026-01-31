Kalwan Bribery Case : कळवण भूमिअभिलेख कार्यालयात 'एसीबी'चा दणका; १५ हजारांची लाच घेताना भूमापक गजाआड!

कळवण: येथील भूमिअभिलेख कार्यालयात कार्यरत भूमापक लिपिक सागर बापू वानखेडे (वय ३६) याला १५ हजारांची लाच स्वीकारताना नाशिक लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पथकाने अटक केली. या प्रकरणात वानखेडेसह लाच स्वीकारण्यासाठी मध्यस्थी करणारा खासगी व्यक्ती मुकेश पगारलाही अटक करण्यात आली. विशेष म्हणजे सहा महिन्यांत कळवण भूमिअभिलेख कार्यालयातील हा दुसरा लाचखोर जाळ्यात सापडल्याने तालुक्यातील नागरिकांनी समाधान व्यक्त केले..कळवण तालुक्यातील मानूर येथील भूमिअभिलेख कार्यालयात कार्यरत भूमापक सागर वानखेडे याने तक्रारदाराच्या वडिलोपार्जित शेतजमिनीची मोजणी करून हद्द व खुणा ठरवून दिल्या होत्या. मोजणीनंतर संबंधित कागदपत्रे व नकाशे देण्यासाठी वानखेडेने तक्रारदारास कार्यालयात बोलावले. यावेळी ‘तुमची जमीन कागदोपत्री नमूद क्षेत्रापेक्षा कमी आहे. त्यामुळे पुनर्मोजणी करावी लागेल,’ असे सांगत त्यासाठी २० हजारांची लाच मागितली. तडजोडीनंतर १५ हजार रुपये स्वीकारण्याचे ठरले..लाच मागितल्याने त्रस्त तक्रारदाराने ही बाब नाशिक लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यानुसार विभागाने सापळा रचला. गुरुवारी (ता. २९) भूमिअभिलेख कार्यालयात खासगी व्यक्ती मुकेश पगार याच्यामार्फत १५ हजारांची लाच स्वीकारताना भूमापक वानखेडे यास अटक करण्यात आली. या प्रकरणी संशयिताविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला असून, पुढील तपास सुरू आहे..दिल्ली पुन्हा हादरली! सहा वर्षांच्या चिमुकलीवर १० ते १५ वर्षे वयाच्या मुलांनी केला बलात्कार; दोघांना अटक.दरम्यान, कळवण भूमिअभिलेख कार्यालय नेहमीच वादाच्या भोवऱ्यात सापडत असून, शेतकरी व आदिवासी बांधवांकडून आर्थिक पिळवणूक केल्याच्या तक्रारी वारंवार होत असतात. मात्र, संबंधित कर्मचाऱ्यांवर कारवाई होत नसल्याने नागरिकांमध्ये संताप व्यक्त होत होता. अशा परिस्थितीत झालेल्या या कारवाईमुळे कळवण तालुक्यातील नागरिकांनी समाधान व्यक्त केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.