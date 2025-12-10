नाशिक
Kalwan News : कळवण हादरले! रवळजी परिसरात 'लाळ-खुरकत' साथीचे थैमान; दूध उत्पादन कोसळले, शेतकरी हतबल
Rapid Spread of Foot-and-Mouth Infection in Ravalji Area : कळवण तालुक्यातील रवळजी परिसरात लाळ-खुरकत (FMD) साथीचा मोठ्या प्रमाणात फैलाव झाला आहे. जनावरे चारा खात नसल्याने अशक्त झाली असून, पशुवैद्यकीय विभागाने तातडीने लसीकरण मोहीम राबवून उपचारांना गती देण्याची मागणी शेतकरी करत आहेत.
कळवण: रवळजी परिसरात लाळ-खुरकत साथीने अक्षरशः थैमान घातले आहे. गोठ्यांतील गायी-म्हशींच्या तोंडातून लाळ गळणे, ताप, चारा न खाणे अशी लक्षणे मोठ्या प्रमाणात दिसत असून, शेतकरी हतबल झाले आहेत. दूध उत्पादन कोसळत असल्याने जनावरांच्या संवर्धन विभागावर तातडीने लसीकरण मोहीम राबविण्याची मागणी संतप्त सुरात केली जात आहे.