Nitin Pawar : कळवण उपजिल्हा रुग्णालयाला 'रेफर सेंटर'चा दर्जा; रुग्णांची हेळसांड पाहून आमदार नितीन पवार संतप्त

MLA Nitin Pawar Inspects Kalwan Sub-District Hospital : कळवण उपजिल्हा रुग्णालयात आमदार नितीन पवारांनी अचानक भेट देऊन अस्वच्छता, औषधसाठा व सेवा त्रुटी पाहिल्या आणि सुधारणा न झाल्यास टाळे ठोकण्याचा इशारा दिला.
कळवण: येथील उपजिल्हा रुग्णालय सध्या समस्येच्या गर्तेत असून, वैद्यकीय यंत्रणा रुग्णांना वेळेवर सेवा देत नसल्याने नागरिकांची मोठी गैरसोय होत आहे. वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची वाट पाहत रुग्णांना तासन्‌तास थांबावे लागत आहे. यंत्रणेवर वरिष्ठांचा अंकुश नसल्याने मनमानी वाढली आहे.

