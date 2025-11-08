Nitin Pawar : कळवण उपजिल्हा रुग्णालयाला 'रेफर सेंटर'चा दर्जा; रुग्णांची हेळसांड पाहून आमदार नितीन पवार संतप्त

कळवण: येथील उपजिल्हा रुग्णालय सध्या समस्येच्या गर्तेत असून, वैद्यकीय यंत्रणा रुग्णांना वेळेवर सेवा देत नसल्याने नागरिकांची मोठी गैरसोय होत आहे. वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची वाट पाहत रुग्णांना तासन्तास थांबावे लागत आहे. यंत्रणेवर वरिष्ठांचा अंकुश नसल्याने मनमानी वाढली आहे. .या पार्श्वभूमीवर आमदार नितीन पवार यांनी गुरुवारी उपजिल्हा रुग्णालयास अचानक भेट देऊन पाहणी करत आपल्या नाराजीला उघडपणे वाट मोकळी करून दिली. त्यांनी उपजिल्हा रुग्णालयाच्या कामकाजात १५ दिवसांत सुधारणा करावी, अन्यथा टाळे ठोकण्याचा स्पष्ट इशारा दिला आहे..आमदार नितीन पवार यांनी रुग्णालयाच्या वेगवेगळ्या विभागाची पाहणी केली, या वेळी त्यांना अस्वच्छता आणि दुर्गंधी आढळून आली, याबद्दल त्यांनी वैद्यकीय यंत्रणेला खडे बोल सुनावले. या भेटीदरम्यान आमदार पवारांनी औषधसाठा, आधुनिक सुविधा, रुग्णांना दिले जाणारे जेवण, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था आदींची पाहणी केली आणि रुग्णांशी संवाद साधून त्यांच्या अडचणी जाणून घेतल्या..उपजिल्हा रुग्णालय रेफर सेंटर झाल्याचा मुद्दा ऐरणीवर आला असून, आरोग्य यंत्रणेने आवश्यक त्या सुविधा उपलब्ध नसल्याने रुग्ण रेफर करावे लागतात अशी कबुली दिली. आमदार पवार यांनी या संदर्भात अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्या असून, आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांची भेट घेऊन तक्रार करणार असल्याचे या वेळी सांगितले. या वेळी समता परिषदेचे तालुकाध्यक्ष शशी बागूल, रुग्ण कल्याण समिती सदस्य उमेश सोनवणे, वैद्यकीय अधिकारी डॉ. पंकज जाधव आदी उपस्थित होते..रुग्णांची हेळसांड करू नकाआमदार नितीन पवार यांनी रुग्णांना आरोग्यसेवा कमी पडू देऊ नका, ग्रामीण व आदिवासी रुग्णांची हेळसांड करू नका, तसेच आरोग्यसेवा उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना या वेळी केल्या..BMC Election: निवडणूक आयोगाला नोटीस! स्थानिक निवडणूकांबाबत न्यायालयाचे सरकारला निर्देश.प्रमुख त्रुटी अन् तक्रारीवैद्यकीय अधिकारी वेळेवर उपस्थित नसतात.रिक्त पदांमुळे, वैद्यकीय अधिकारी उपलब्ध नसल्याने रुग्णांची गैरसोय.बहुतांश रुग्णांना प्राथमिक उपचारानंतर खासगी किंवा जिल्हा रुग्णालयात रेफर केले जाते.औषधपुरवठ्याची कमतरता.रुग्णालय परिसरात अस्वच्छता आणि दुर्गंधी. बेडशीट मळकट.रुग्णालय सध्या मेडिकल कॉलेजच्या प्रॅक्टिस करणाऱ्या डॉक्टरांच्या भरवशावर सुरू..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.