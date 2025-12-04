नाशिक
Dry Fruits Price : काजू-बदाम-अक्रोडचा भाव 'जैसे थे'; जीएसटीत कपात झाली, तरी सुकामेव्याच्या दरात यंदा ग्राहकांना दिलासा नाही
Demand for Dry Fruits Soars in Winter Season : थंडीच्या पार्श्वभूमीवर शरीराची रोगप्रतिकारशक्ती वाढवण्यासाठी नागरिक मोठ्या प्रमाणात सुकामेवा खरेदी करत आहेत. कळवणच्या बाजारात काजू, बदाम, अक्रोड आणि पिस्ता यांसारख्या पौष्टिक पदार्थांना मोठी मागणी असून, त्यांचे दर प्रतिकिलो ₹२०० ते ₹१३०० दरम्यान आहेत.
कळवण: थंडीमध्ये शरीराला पौष्टिक घटकांची गरज असते. पार्श्वभूमीवर सुकामेवा घेण्याकडे नागरिकांचा कल मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. काजू, बदाम, अक्रोड, अंजीर, पिस्ता, खारीक, खोबरे, मनुका आणि इतर सुकामेवा पदार्थांची मोठ्या प्रमाणात विक्री होत आहे.