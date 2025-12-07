Crime : प्रेम, राग, आर्थिक बुडीत... आणि दुहेरी खून

कल्याणच्या शांत रामबागमध्ये एका सकाळी पसरलेले निवांतपण क्षणात तुटले. एका आईचा निर्जीव देह आणि तिच्या निष्पाप मुलाच्या लहानशा शरीराच्या बाजूला पडलेली असहाय शांतता संपूर्ण परिसरावर जणू काळोख बनून पसरली. गळा आवळून झालेल्या या निर्दयी दुहेरी हत्येमागे पळून गेलेला पती पाऊलखुणा सोडत होता... आणि पोलिस निरीक्षक श्रीनिवास देशमुख यांच्या तपासाने पुढे उलगडली ती तुटलेल्या नात्यांची, आर्थिक विघटनाची आणि वैफल्याने अंधाऱ्या गर्तेकडे ढकललेल्या एका माणसाची भयावह कहाणी..कल्याणच्या रामबाग परिसरातील एका आलिशान फ्लॅटमधून महिला आणि तिचा लहान मुलगा संशयास्पदरीत्या मृतावस्थेत आढळून आल्याची माहिती मिळताच, महात्मा फुले चौक पोलिस ठाण्यातील तत्कालीन पोलिस निरीक्षक श्रीनिवास देशमुख यांच्या पथकाने तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली..शवविच्छेदन अहवालात दोघांचा गळा आवळून खून केल्याचे स्पष्ट झाले. त्याचदरम्यान महिलेचा पती बेपत्ता असल्याने पहिला संशय त्याच्यावरच केंद्रीत होत होता. दुहेरी खुनाचा गुन्हा दाखल करून हा गुन्हा उकलण्याचे आव्हान देशमुख यांच्या खांद्यावर आले. अवघ्या काही तासांत त्यांनी या हत्याकांडाचा उलगडा केला..भेदरलेली बहीण आणि हादरून गेलेले पोलिसडिसेंबर २०२३ ः सकाळच्या सुमारास पोलिस ठाण्यात एक महिला भयभीत अवस्थेत दाखल झाली. अंमलदारांनी तिला शांत केले, तेव्हा तिने दिलेल्या माहितीवर संपूर्ण पोलिस ठाणे स्तब्ध झाले. रामबागातील फ्लॅटमध्ये तिची बहीण आणि आठ वर्षांचा भाचा मृत आढळले होते. देशमुख यांनी तत्काळ दुहेरी खुनाचा गुन्हा दाखल केला. .घटनास्थळी पोहोचल्यावर छताचा पंखा तुटून पडलेला दिसला; त्याला साडी बांधलेली होती. त्यामुळे आत्महत्येचा प्रयत्न झाला असावा, असा प्राथमिक अंदाज नोंदविला. मृत महिलेच्या बहिणीकडून चौकशी केली असता, पती-पत्नीमध्ये सतत वाद, घरातील वैमनस्य वाढत चालल्याची माहिती मिळाली. मात्र, शेजार- पाजाऱ्यांकडून संशयित पतीबाबत फारसे सूत्र मिळत नव्हते..तांत्रिक विश्लेषणातून ‘पळपुट्या’ची मुस्कटदाबीघटनेची वार्ता पसरताच कल्याण परिसरात खळबळ माजली. मायलेकाचा खून झाल्याने प्रकरण अतिसंवेदनशील बनले होते. पत्नी- मुलाचा खून करून पळ काढलेल्या पतीचा शोध घेण्यासाठी देशमुख यांनी तांत्रिक विश्लेषणाचा आधार घेतला. काही तासांतच तो कोनगाव परिसरात असल्याचे स्थानिक तपासातून स्पष्ट झाले. गुन्हेशोध पथकाने कमी वेळातच त्याला ताब्यात घेतले आणि पोलिस ठाण्यात आणले..धक्कादायक कबुलीजबाबपुढील चौकशीत संशयिताने गुन्ह्याची कबुली दिली. त्याची कहाणी हादरवून टाकणारी होती. तो शेअर ब्रोकर होता. गुंतवणूकदारांचे पैसे बाजारात गुंतवून त्यांना परतावा देत असे. मात्र, मोठे आर्थिक नुकसान झाल्याने तो तणावाखाली होता. तणावामुळे पती-पत्नीचे वाद वाढले आणि प्रकरण न्यायालयात गेले. पत्नीचे अनैतिक संबंध असल्याची माहिती त्याला मिळाली होती. त्या दिवशी पुन्हा वाद भडकला..रागाच्या भरात त्याने पत्नीचा गळा आवळून खून केला. त्यानंतर स्वतःला गळफास घेण्याचा प्रयत्न केला; परंतु मुलाची आठवण होताच त्याने नाक–तोंड दाबून मुलाचाही खून केला. स्वतःला गळफास घेताना साडी फाटल्याने पंखा तुटून पडला आणि तो वाचला. नंतर घरातून पळ काढला..दुहेरी खून आणि फसवणूकदुहेरी खुनाच्या अटकेची बातमी समजताच अनेक गुंतवणूकदार पोलिस ठाण्यात जमू लागले. संशयिताने जादा परताव्याचे आमिष दाखविले, लोकांकडून मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक घेतली, आर्थिक नुकसान लपवून फसवणूक सुरू ठेवली, अशा तक्रारींनी ठाणे गच्च भरून गेले. तब्बल १५० ते २०० कोटी रुपयांची आर्थिक फसवणूक उघड झाली. परिणामी, त्याच्याविरोधात एमपीआयडी कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला. दुहेरी खून आणि प्रचंड आर्थिक गैरव्यवहार या दोन्ही प्रकरणांचा तपास श्रीनिवास देशमुख यांनी पूर्ण केला असून, दोषारोपपत्र न्यायालयात दाखल झाले आहे. प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे..Chandrapur Crime: प्रेमात अडसर ठरणाऱ्या पतीचा खून; हरदोना हादरले, मारेकरी प्रियकर-पत्नीला १२ तासात अटक.रामबाग हत्याकांडाचा तपास- क्षणाक्षणांची कथागुन्हा : पत्नी व आठ वर्षांच्या मुलाचा गळा आवळून खूनस्थान : रामबाग, कल्याणप्रमुख तपास अधिकारी : पोलिस निरीक्षक श्रीनिवास देशमुखतांत्रिक विश्लेषणातून संशयिताचा शोध : कोनगावमध्ये ताब्यातकारणे : शेअर मार्केटमधील प्रचंड नुकसान, कौटुंबिक कलह व अनैतिक संबंध, मानसिक तणावअतिरिक्त गुन्हे : १५०-२०० कोटींची फसवणूक (एमपीआयडी)स्थिती : दोषारोपपत्र दाखल- प्रकरण न्यायप्रविष्ट.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.