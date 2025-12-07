नाशिक

Crime : प्रेम, राग, आर्थिक बुडीत... आणि दुहेरी खून

Shocking Discovery in Kalyaan Rambag : कल्याण येथील रामबाग परिसरात माय आणि मुलाचा गळा आवळून खून केल्याप्रकरणी अटकेत असलेला आरोपी. शेअर ब्रोकर असलेल्या या पतीने ₹ १५० ते २०० कोटींच्या आर्थिक फसवणुकीतून आलेल्या तणावातून हे पाऊल उचलल्याची कबुली दिली.
- नरेश हाळणोर
कल्याणच्या शांत रामबागमध्ये एका सकाळी पसरलेले निवांतपण क्षणात तुटले. एका आईचा निर्जीव देह आणि तिच्या निष्पाप मुलाच्या लहानशा शरीराच्या बाजूला पडलेली असहाय शांतता संपूर्ण परिसरावर जणू काळोख बनून पसरली. गळा आवळून झालेल्या या निर्दयी दुहेरी हत्येमागे पळून गेलेला पती पाऊलखुणा सोडत होता... आणि पोलिस निरीक्षक श्रीनिवास देशमुख यांच्या तपासाने पुढे उलगडली ती तुटलेल्या नात्यांची, आर्थिक विघटनाची आणि वैफल्याने अंधाऱ्या गर्तेकडे ढकललेल्या एका माणसाची भयावह कहाणी.

