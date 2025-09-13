नाशिक

Agricultural News : कळवणमध्ये शेतकरी आक्रमक: कांद्याचे ट्रॅक्टर थेट प्रशासकीय कार्यालयात

Onion Price Drop Sparks Farmer Protest in Kalyan : प्रशासकीय कार्यालयाच्या आवारातच कांद्याचा लिलाव करण्याची मागणी संतप्त शेतकऱ्यांनी लावून धरली. अखेर, तब्बल पाच तास चाललेल्या आंदोलनानंतर प्रशासकीय कार्यालयाच्या आवारातच कांद्याचा लिलाव करण्यात आला.
सकाळ वृत्तसेवा
कळवण: कांद्याच्या दरात झालेल्या घसरणीमुळे शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी असून, शुक्रवारी (दि. १२) संतप्त शेतकऱ्यांनी बाजार समितीच्या आवारातून कांद्याचे ट्रॅक्टर थेट कोल्हापूर फाटा येथील प्रशासकीय कार्यालयात आणून शासनाचा निषेध केला. प्रशासकीय कार्यालयाच्या आवारातच कांद्याचा लिलाव करण्याची मागणी संतप्त शेतकऱ्यांनी लावून धरली. अखेर, तब्बल पाच तास चाललेल्या आंदोलनानंतर प्रशासकीय कार्यालयाच्या आवारातच कांद्याचा लिलाव करण्यात आला.

