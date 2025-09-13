Agricultural News : कळवणमध्ये शेतकरी आक्रमक: कांद्याचे ट्रॅक्टर थेट प्रशासकीय कार्यालयात

कळवण: कांद्याच्या दरात झालेल्या घसरणीमुळे शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी असून, शुक्रवारी (दि. १२) संतप्त शेतकऱ्यांनी बाजार समितीच्या आवारातून कांद्याचे ट्रॅक्टर थेट कोल्हापूर फाटा येथील प्रशासकीय कार्यालयात आणून शासनाचा निषेध केला. प्रशासकीय कार्यालयाच्या आवारातच कांद्याचा लिलाव करण्याची मागणी संतप्त शेतकऱ्यांनी लावून धरली. अखेर, तब्बल पाच तास चाललेल्या आंदोलनानंतर प्रशासकीय कार्यालयाच्या आवारातच कांद्याचा लिलाव करण्यात आला..शेतकऱ्यांकडील कांदा कवडीमोल भावाने खरेदी केला जात आहे आणि नाफेड मात्र चढ्या दराने बाजारात कांदा विक्रीसाठी आणणार असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला. शेतकऱ्यांकडील कांदा जोपर्यंत संपत नाही, तोपर्यंत नाफेडला बाजारात कांदा विक्रीची परवानगी देऊ नये, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी यावेळी केली. कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष विलास रौंदळ, रमेश बच्छाव, काशिनाथ गुंजाळ, रामा पाटील, विनोद खैरनार, शशी हिरे यांनी मनोगत व्यक्त करत कांदा उत्पादकांच्या भावना प्रशासनासमोर मांडल्या. तब्बल पाच तास हे आंदोलन सुरू होते. .अखेर, महसूल प्रशासन, बाजार समितीचे सचिव रवींद्र हिरे आणि व्यापारी यांच्यात चर्चा होऊन शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार तिथेच लिलाव प्रक्रिया सुरू करण्यात आली.यावेळी कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष विलास रौंदळ, बाजार समितीचे संचालक शीतलकुमार अहिरे, शेतकरी संघटनेचे तालुकाध्यक्ष बाळासाहेब शेवाळे, काशिनाथ गुंजाळ, विनोद खैरनार, रामा पाटील, शशी हिरे, राकेश गुंजाळ, संजय पाटील, सतीश खैरनार, मुन्ना पगार, हेमंत खैरनार, नंदू पवार, तेजस जाधव, रोशन जाधव, ललित पगार, महेंद्र खैरनार, दीपक पवार, राहुल वाघ आदींसह शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. पोलिस निरीक्षक खगेंद्र टेंभेकर यांच्या नेतृत्वाखाली सहाय्यक पोलिस निरीक्षक जगदीश बोरसे, उपनिरीक्षक बबनराव पाटोळे यांनी बंदोबस्त ठेवला होता..Lasalgaon News : लासलगावहून कोलकत्त्याला कांदा रवाना, स्थानिक बाजारात दर कोसळल्याने शेतकरी आक्रमक.शेतकऱ्यांच्या भूमिकेने अधिकाऱ्यांपुढे पेचप्रशासकीय कार्यालयाच्या आवारातच आलेल्या सर्व कांद्याचा लिलाव करा, अन्यथा येथून एकही ट्रॅक्टर हलणार नाही, अशी भूमिका शेतकऱ्यांनी घेतल्याने महसूल प्रशासन आणि बाजार समिती प्रशासनापुढे मोठा पेच निर्माण झाला. त्यातच, सहाय्यक जिल्हाधिकारी आणि तहसीलदार दोघेही मीटिंगसाठी बाहेरगावी असल्याने कनिष्ठ अधिकाऱ्यांना निर्णय घेताना बराच वेळ लागला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.