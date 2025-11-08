नाशिक

Kanchan Tarle : शेतकरी कुटुंबाची जिद्द! भाऊ मेकॅनिकल इंजिनिअर, बहीण CA आणि कांचन आता 'क्लास-१' अधिकारी

Kanchan Tarle: First Class-1 Officer from Chandori : नाशिकच्या चांदोरी येथील शेतकरी कुटुंबातील कांचन हिरामण टर्ले. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेत यश मिळवत तिची वर्ग-१ अधिकारी पदी निवड झाली.
सागर आहेर : सकाळ वृत्तसेवा
चांदोरी: ''स्वप्ने मोठी असावीत, कारण प्रयत्न आपोआप मोठे होतात’ ही ओळ येथील कांचन हिरामण टर्ले हिच्याबद्दल तंतोतंत लागू होतात. काही वर्षांपूर्वी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या राज्य कर निरीक्षक पदावर निवड होऊन गावाचे नाव उजळवणारी ही तरुणी पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. आता एमपीएससीच्या वर्ग-१ पदाच्या परीक्षेत यश मिळवत कांचनने आपल्या मेहनतीचा नवा इतिहास रचला आहे.

