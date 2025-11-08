Kanchan Tarle : शेतकरी कुटुंबाची जिद्द! भाऊ मेकॅनिकल इंजिनिअर, बहीण CA आणि कांचन आता 'क्लास-१' अधिकारी

चांदोरी: ''स्वप्ने मोठी असावीत, कारण प्रयत्न आपोआप मोठे होतात’ ही ओळ येथील कांचन हिरामण टर्ले हिच्याबद्दल तंतोतंत लागू होतात. काही वर्षांपूर्वी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या राज्य कर निरीक्षक पदावर निवड होऊन गावाचे नाव उजळवणारी ही तरुणी पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. आता एमपीएससीच्या वर्ग-१ पदाच्या परीक्षेत यश मिळवत कांचनने आपल्या मेहनतीचा नवा इतिहास रचला आहे. .शेतकरी कुटूंबियांतून अधिकारी बनलेली आणि आता वर्ग- १ पदावर निवड झालेली कांचन ही चांदोरी गावातील पहिलीच तरुणी ठरली आहे. तिच्या यशाने गावभर आनंदाचे वातावरण आहे. सोशल मीडियावर शुभेच्छांचा वर्षाव होत आहे..कांचनचे बालपण चांदोरीतले. साधं शेतकरी कुटुंब, पण शिक्षणाविषयी अढळ विश्वास. वडील हिरामण टर्ले यांनी शेती करत मुलांच्या शिक्षणाला नेहमी प्राधान्य दिले. आई निर्मलाबाई यांनी मुलांना आत्मविश्वास दिला. घरात मेहनत आणि शिस्त हीच परंपरा. मोठा भाऊ निखिल हा मेकॅनिकल इंजिनिअर असून ‘निर्मलाहिरा’ नावाने सोलर उपकरणांचा स्टार्टअप चालवतो. धाकटी बहीण अश्विनी चार्टर्ड अकाउंटंट झाली आहे. घरातील मोठी लेक कांचन आता क्लास-१ अधिकारी बनली आहे..कांचनने प्राथमिक शिक्षण चांदोरीतील जिल्हा परिषद शाळेत घेतले. पुढे रयत शिक्षण संस्थेच्या न्यू इंग्लिश स्कूलमध्ये दहावी, नाशिकच्या केटीएचएम कॉलेजमध्ये बारावी तर पुण्याच्या एस. पी. कॉलेजमध्ये अर्थशास्त्र विषयात पदवी आणि पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण केले..कॉलेजपासूनच तिने स्पर्धा परीक्षांची तयारी सुरू केली. स्वतःवर विश्वास ठेवत आणि सातत्याने प्रयत्न करत राहिली. मेहनतीच्या बळावर तिने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या राज्यसेवा आणि राज्य कर निरीक्षक परीक्षा उत्तीर्ण केल्या. कर निरीक्षक म्हणून कार्यरत असताना तिने अभ्यास थांबवला नाही. यंदा एमपीएससीच्या परीक्षेच्या निकालात तिची वर्ग- १ ची अधिकारी म्हणून निवड झाली..Kausalya Kahandole : सायकलवरून विमान प्रवासापर्यंत! त्र्यंबकेश्वरच्या कौसल्या कहांडोळेचा 'खेलो इंडिया'पर्यंतचा प्रेरणादायी प्रवास.Kausalya Kahandole : सायकलवरून विमान प्रवासापर्यंत! त्र्यंबकेश्वरच्या कौसल्या कहांडोळेचा 'खेलो इंडिया'पर्यंतचा प्रेरणादायी प्रवासअभ्यासात सातत्य, स्वयंशिस्त आणि जवळच्या लोकांचा पाठिंबा या तीन गोष्टी माझ्या यशामागे आहेत. वडिलांनी स्वप्न पाहायचं धाडस दिलं, आईने पाठबळ दिले आणि भावंडांनी नेहमी प्रेरणा दिली. हे यश माझ्या सर्व कुटुंबाचं आहे.- कांचन टर्ले, नवनियुक्त अधिकारी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.