Nashik News : एसबीआय कॅप्स आणि कंसर्न फाउंडेशनने कांचनगाव येथील मोडकळीस आलेल्या आरोग्य उपकेंद्रच्या इमारतीचे नूतनीकरण केले व आरोग्याच्या सर्व सुविधा केल्या आहेत. एसबीआय कॅप्स व कंसर्न फाउंडेशनने सीएसआर निधीतून ही कामे केली आहेत.

दरम्यान, रायगड, पालघर आणि नाशिक जिल्ह्यांतील १५ प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या इमारतींचे नूतनीकरण करण्यात येणार आहे. (Kanchengaon sub center is ready with facilities Renovation of dilapidated building Nashik News)

माजी उपसरपंच सतीश गव्हाणे यांनी संबंधितांची भेट घेऊन मागणी केली होती. संस्थेने मोडकळीस आलेल्या प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्राच्या इमारतीचे नूतनीकारण केले.

इगतपुरी येथील दोन आरोग्य उपकेंद्रे आणि एक प्राथमिक आरोग्य केंद्राला पायाभूत सुविधा, वैद्यकीय आणि शस्त्रक्रिया उपकरणे, वैद्यकीय सेवेसाठी साहित्य दिले.

घोटी ग्रामीण रुग्णालयाला जवळच्या गावांना आपत्कालीन सेवा पुरविण्यासाठी टायप सी रुग्णवाहिका दिली आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर कांचनगाव आणि तळोघ आरोग्य केंद्रातील काम पूर्ण झाली आहेत.

एसबीआय कॅप्सचे अध्यक्ष रजय सिन्हा, सीईओ शेषराम वर्मा, सीओओ डॉ. कपिल आहेर, डॉ. सुधाकर मोरे, जिल्हा आरोग्याधिकारी डॉ. युवराज देवरे, संचालक अँना जॉय, अतिरिक्त जिल्हा आरोग्याधिकारी एम. बी. देशमुख, तालुका आरोग्याधिकारी डॉ. सोनाली कोळी, काळुस्ते केंद्रप्रमुख विजय पगारे,

मुख्याध्यापिका विश्रांती वेताळ, दत्ता साबळे, नामदेव साबळे, सुरेखा गुंजाळ, अनिता शिरसाट, सुनंदा जाधव, सुमित्रा खैरनार, सुधाकर बाविस्कर, उपसरपंच विजय चंद्रमोरे व ग्रामस्थ उपस्थित होते. डॉ. सोनाली कोळी यांनी सूत्रसंचलन व आभार मानले.