Kanpur Bus Accident : ओझरच्या भाविकांचे पुनरागमन! कानपूर अपघात संकटानंतर ३५ प्रवासी सुखरूप घरी परतले

ओझर: ओझर गावातील देवदर्शनासाठी गेलेल्या भाविकांच्या बसचा कानपूर येथे झालेला भीषण अपघात अत्यंत वेदनादायी ठरला. या दुर्घटनेत अनेक भाविक जखमी झाले होते. मात्र अनेकांच्या तातडीच्या सहकार्यामुळे सर्व जखमींवर योग्य उपचार करण्यात आले असून, त्यांना कानपूर येथील लाला लजपतरॉय हॉस्पिटलमधून डिस्चार्ज देण्यात आला आहे. सध्या सुमारे ३५ भाविक सुरक्षितपणे ओझर येथे पोहोचले आहेत..दहा ॲम्ब्युलन्स, तसेच काही खासगी वाहनांच्या माध्यमातून नगरसेवक व सामाजिक कार्यकर्त्यांनी स्वतः पुढाकार घेत भाविकांना ओझरकडे रवाना केले. या संकटाच्या प्रसंगी अनेकांनी मानवतेचा हात पुढे करत दिलेले सहकार्य मोलाचे ठरले..नगरसेवक नीलेश चौरे, राहुल घोलप, दत्तात्रय चौरे, सुयोग घुमरे, चेतन शेळके, तसेच या संपूर्ण घटनेत तत्काळ मदतीसाठी पुढे सरसावलेले नाशिकचे जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद, कानपूरचे जिल्हाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह, विभागीय आयुक्त के. विजयेंद्र पांडियन, कानपूरचे पोलिस आयुक्त रघुवीर लाल, उपजिल्हाधिकारी (कानपूर), नाशिक ग्रामीणचे एसपी बाळासाहेब पाटील, गिरीश महाजन यांचे स्वीय सहायक शशिकांत पाटील, दिंडोरी मतदारसंघाचे खासदार भास्करराव भगरे, आमदार दिलीप बनकर, माजी आमदार अनिल कदम, भाजपचे जिल्हाध्यक्ष यतीन पाटील कदम, ओझरचे पोलिस निरीक्षक नितीन कंडारे, गटनेते प्रमोद कुटे, एचएएल कामगार संघटनेचे अध्यक्ष संजय कुटे, कानपूर येथील माजी सैनिक ब्रजेश शर्मा, जितेंद्र कुमार व सत्येंद्र कुमार त्रिवेदी आदींनी मोलाचे सहकार्य केले. तसेच हायलाइट मेडिकल कॉलेज, कानपूर येथील सर्व डॉक्टर व वैद्यकीय कर्मचारी आणि संकटसमयी मदतीचा हात देणाऱ्या असंख्य व्यक्तींचे आभार मानले..ZP Chairperson Election : भाजपने मित्र म्हणत केसाने गळा कापला; सत्तारांचा आरोप.माणुसकीचे जिवंत उदाहरणउर्वरित काहीजण अद्याप रुग्णालयात उपचार घेत आहेत. ओझरला परतल्यानंतर काही भाविकांना नातेवाइकांनी खासगी रुग्णालयात दाखल केले असून, काहीजण घरी परतले आहेत. या कठीणप्रसंगी सर्वांनी दाखवलेली एकजूट, संवेदनशीलता आणि मदतीची भावना ही माणुसकीचे जिवंत उदाहरण ठरली. सर्व भाविक सुखरूप आहेत, हीच सर्वांसाठी दिलासादायक बाब आहे.