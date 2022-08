नाशिक : प्रदोष पर्वाचे औचित्य साधत बुधवारी (ता. २४) कपालेश्‍वर मंदिरात फळ आणि फुलांची आकर्षक आरास करण्यात आली. वेदमंत्रांच्या सुरेल व पवित्र सुरावटीवर वातावरण चैतन्यमय व भक्तीमय झाले होते. पेठ रोडवरील कैलास मठाचे स्वामी संविदानंद सरस्वती यांच्या हस्ते हे पूजन करण्यात आले. (Kapaleeshwar temple decoration of 1100 lotus flowers with 5000 fruits by swami savidanand saraswati on Pradosh Parv nashik news)

सध्याच्या अस्थिर काळात सर्व समाज सुखी संपन्न राहून आपसांतील सद्भाव कायम राहावा, कोरोना व अन्य नैसर्गिक आपत्तींपासून संपूर्ण जगाला मुक्ती मिळावी, यासाठी प्रदोष पर्वाचे औचित्य साधत बुधवारी कैलास मठाचे प्रमुख स्वामी संविदानंद सरस्वती यांच्या हस्ते विधीवत पूजन करण्यात आले.

या वेळी हरिद्वार येथील स्वामी कामेश्‍वर पुरी, पंचमुखी हनुमान आखाड्याचे महंत भक्तिचरणदास, बाबूलालजी, रवींद्रनाथ यांच्यासह जोधपूर येथून मोठ्या संख्येने आलेले भक्तगण उपस्थित होते. हे पूजन अडीच ते तीन तास सुरू होते.

गर्दी कायम

चारही श्रावणी सोमवरी कपालेश्‍वर मंदिरात पाय ठेवायलाही जागा नव्हती. श्रावणमास संपण्यास आता तीन दिवस शिल्लक असताना भाविकांची कपालेश्‍वरी गर्दी कायम आहे. नंदी नसलेला एकमेव शिवालय म्हणून कपालेश्‍वर महादेवाची देशभर ख्याती आहे. त्यामुळे याठिकाणी केवळ श्रावणातच नव्हे तर बारमाही भाविकांची मोठी गर्दी असते.

"जगावर आलेले कोरोनाचे संकट दूर होऊन सर्वजण सुखी, समाधानी रहावेत, नैसर्गिक आपत्तीपासून सर्वाचे रक्षण व्हावे, म्हणून आजच्या पूजनासह फळे व फुले कपालेश्‍वरी अर्पण करण्यात आली." - स्वामी संविदानंद सरस्वती, कैलास मठ

