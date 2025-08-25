नाशिक

Nashik Kapaleshwar Temple : दानपेटीच्या ताब्यावरून दोन गटांत हाणामारी; नाशिकच्या कपालेश्वर मंदिरात नवा वाद

Dispute at Kapaleshwar Mahadev Temple Over Donation Box : दानपेटीच्या ताब्यावरून दोन गटांत तुंबळ हाणामारी झाली. सदर घटना देवस्थानच्या सीसीटीव्हीतही कैद असून, समाजमाध्यमावर व्हायरल झालेल्या व्हिडिओमुळे शिवभक्तांत नाराजीचा सूर उमटला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: शहरातील प्रसिद्ध व लाखो शिवभक्तांचे श्रद्धास्थान असलेल्या कपालेश्‍वर महादेव मंदिरातील नवा वाद आता समोर आला आहे. दानपेटीच्या ताब्यावरून दोन गटांत तुंबळ हाणामारी झाली. सदर घटना देवस्थानच्या सीसीटीव्हीतही कैद असून, समाजमाध्यमावर व्हायरल झालेल्या व्हिडिओमुळे शिवभक्तांत नाराजीचा सूर उमटला आहे. दरम्यान, दोन्ही बाजूंकडून पंचवटी पोलिस ठाण्यात परस्परांविरुद्ध तक्रार दाखल झाली आहे.

