Nashik Kapaleshwar Temple : दानपेटीच्या ताब्यावरून दोन गटांत हाणामारी; नाशिकच्या कपालेश्वर मंदिरात नवा वाद

नाशिक: शहरातील प्रसिद्ध व लाखो शिवभक्तांचे श्रद्धास्थान असलेल्या कपालेश्वर महादेव मंदिरातील नवा वाद आता समोर आला आहे. दानपेटीच्या ताब्यावरून दोन गटांत तुंबळ हाणामारी झाली. सदर घटना देवस्थानच्या सीसीटीव्हीतही कैद असून, समाजमाध्यमावर व्हायरल झालेल्या व्हिडिओमुळे शिवभक्तांत नाराजीचा सूर उमटला आहे. दरम्यान, दोन्ही बाजूंकडून पंचवटी पोलिस ठाण्यात परस्परांविरुद्ध तक्रार दाखल झाली आहे..श्री कपालेश्वर महादेव देवस्थानच्या मागे लागलेले शुक्लकाष्ठ संपण्याची चिन्हे नाहीत. मागील वर्षीपासून सुरू असलेला विश्वस्त-गुरव वाद, विश्वस्त मंडळाच्या बरखास्तीनंतर आलेली प्रशासकीय राजवट व त्यानंतर आता गुरव परिवारातील ‘चार्ज’ देण्यावरून झालेल्या आपसांतील वादामुळे देवस्थान पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहे..याबाबत पंचवटी पोलिस ठाण्यात परस्परांविरुद्ध तक्रार दाखल झाली आहे. श्री कपालेश्वर महादेव मंदिरावर कार्यरत विश्वस्त मंडळ उच्च न्यायालयातील सुनावणीनंतर बरखास्त करून धर्मदाय आयुक्त कार्यालयातील विलास पाटील यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. त्यानंतर हा वाद मिटल्याची चिन्हे असतानाच रविवारी (ता. २४) सकाळी हेमंत (पप्पू) गाडे व अनिल भगवान गाडे यांच्यात मंदिरातील ‘चार्ज’ देण्यावरून वाद उफाळला. या वेळी दोन्ही परिवारात जोरदार वादावादी झाल्याचा व्हिडिओ समाज माध्यमावर व्हायरल झाल्यावर त्याची चर्चा सुरू झाली..सामोपचाराने वाद मिटविण्याचा प्रयत्नहा वाद पंचवटी पोलिस ठाण्यात पोहोचल्यावर पोलिसांकडे हेमंत गाडे व अनिल गाडे यांनी परस्परांविरुद्ध तक्रार दाखल केली. मंदिरातील अधिकार व दानपेटीवरून यापूर्वीही वाद झाले होते. दरम्यान, हा वाद सामोपचाराने मिटविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. मात्र, सततच्या वादावादीमुळे हे देवस्थान भाविकांच्या चर्चेत आले. दरम्यान, वर्षानुवर्षे येथील दानपेटीवरून सुरू असलेला वाद मिटण्याची चिन्हे नसल्याने पोलिस व मंदिर प्रशासन कोणती भूमिका घेतात, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल..Nashik Police: ‘डायल ११२’ वर कॉल करा आणि ४ मिनिटांत पोलिसांना बोलवा! नाशिक पोलिसांचा ‘रिस्पॉन्स टाइम’ देशात सर्वोत्कृष्ट.गुरव परिवारातील वादाशी कपालेश्वर महादेव संस्थानचा कोणताही संबंध नाही. हा व्यक्तिगत वाद असल्याने त्याचा संबंध देवस्थानशी जोडू नये.- विलास पाटील, प्रशासक, श्री कपालेश्वर संस्थान.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.