Lasalgaon News : कर्मवीर बंधारा तुटला, पूल व रस्ता वाहून गेल्याने गोळेगाव-गोंदेगाव वाहतूक ठप्प; पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर

लासलगाव: सततच्या पावसात निफाड तालुक्यातील गोळेगाव येथे लोणगंगा नदी व गाढवे नाल्याच्या संगमावर असलेल्या कर्मवीर बंधाऱ्याला मोठे नुकसान झाले आहे. पाण्याच्या दाबामुळे बंधाऱ्याच्या भिंतीलगतचा भरावाचा भाग वाहून गेल्याने बंधाऱ्याला मोठे भगदाड पडले. परिणामी बंधाऱ्यात साठवलेले सर्व पाणी एकाच वेळी ओसंडून वाहून गेले आहे. यामुळे बंधाऱ्याच्या समोरील रस्ता आणि पूलदेखील पाण्याच्या प्रवाहात पूर्णपणे वाहून गेले..परिणामी, गोळेगाव ते गोंदेगाव या मार्गावरील वाहतूक पूर्णपणे ठप्प झाली आहे. सध्या ग्रामस्थांना गोंदेगाव येथे जाण्यासाठी चार ते पाच किलोमीटरचा मोठा फेरा मारावा लागत असून, दैनंदिन कामकाजात मोठी गैरसोय होत आहे..पिण्याचा प्रश्नबंधाऱ्यातील पाणी पूर्णतः वाहून गेल्यामुळे आगामी काळात शेतीसाठी तसेच पिण्याच्या पाण्यासाठी गंभीर परिस्थिती निर्माण होण्याची भीती आहे. यामुळे स्थानिक शेतकरी आणि ग्रामस्थांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे..ग्रामस्थांनी शासनाकडे तातडीने दुरुस्तीची मागणी केली आहे. वाहून गेलेला भराव पुन्हा भरावा, बंधाऱ्याचे संरक्षणात्मक काम तातडीने करावे तसेच वाहून गेलेला पूल आणि रस्ता दुरुस्त करून नागरिकांची गैरसोय दूर करावी, अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे..Sinhagad Road Traffic : नियमभंग करणाऱ्या चालकांवर कारवाई; सिंहगड रस्त्यावर नागरिकांच्या तक्रारींनंतर वाहतूक पोलिसांची मोहीम.गोळेगाव येथे लोणगंगा आणि गाढवे नाल्याच्या संगमावर असलेल्या कर्मवीर बंधाऱ्याचा भराव पुराच्या पाण्यात वाहून गेल्याने मोठे भगदाड पडले आहे. त्यामुळे रस्ता पूर्णपणे वाहून गेला असून, येणाऱ्या काळात या परिसरात भीषण पाणीटंचाई निर्माण होण्याची शक्यता आहे. शेती आणि पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर बनणार असून, गोळेगाव ते गोंदेगाव या मार्गावरील वाहतूक ठप्प झाली आहे. त्यामुळे तातडीने बंधाऱ्याचा वाहून गेलेला भराव व रस्ता दुरुस्त करावा .- दादाजी मुदगुल, शेतकरी.