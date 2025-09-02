नाशिक

Ozer News : ७६ शेतकऱ्यांची ६८ हेक्टर जमीन परत करा! कसबे सुकेणे येथील शेतकरी एचएएल प्रशासनाकडे मदतीची मागणी

Land Acquired for HAL Railway Line in Kasabe Sukene : कसबे सुकेणे व परिसरातील शेतकऱ्यांनी एचएएलसाठी संपादित झालेली ६८ हेक्टर जमीन परत करण्याची मागणी करत राज्य सरकारकडे पाठपुरावा सुरू ठेवला आहे.
Updated on

कसबे सुकेणे: ओझर (ता. निफाड) येथील एचएएल अर्थात हिंदुस्थान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कारखान्यासाठी कसबे सुकेणे (ता. निफाड) रेल्वे स्थानकापासून रेल्वे रायटिंग करता संपादित केलेली ७६ शेतकऱ्यांची जवळपास ६८ हेक्टर जमीन परत करावी अशी मागणी शेतकरी वर्गाने केली आहे.

