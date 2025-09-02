Ozer News : ७६ शेतकऱ्यांची ६८ हेक्टर जमीन परत करा! कसबे सुकेणे येथील शेतकरी एचएएल प्रशासनाकडे मदतीची मागणी

कसबे सुकेणे: ओझर (ता. निफाड) येथील एचएएल अर्थात हिंदुस्थान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कारखान्यासाठी कसबे सुकेणे (ता. निफाड) रेल्वे स्थानकापासून रेल्वे रायटिंग करता संपादित केलेली ७६ शेतकऱ्यांची जवळपास ६८ हेक्टर जमीन परत करावी अशी मागणी शेतकरी वर्गाने केली आहे..एचएएल प्रशासनाने केंद्राच्या मदतीने कसबे सुकेणे स्थानकापासून ओझर एचएएलपर्यंत सिंगल रेल्वे लाईन टाकण्यासाठी ६८ हेक्टर जागेचे संपादन केले, त्यानंतर लगेचच एचएएलसाठी रेल्वे रूळ टाकण्यात आले. या मार्गाने येणाऱ्या विमानांच्या बांधणीसाठी येणारे साहित्य या रेल्वेमार्गे एचएएलपर्यंत पोहोचवले गेले. १९९७ पर्यंत रेल्वेस्थानक ते एचएएलपर्यंत विमानाचे सुटे भागांची ने-आण केली जात असे. त्यानंतर मात्र एचएएल प्रशासनाने रेल्वेऐवजी महामार्गाने या विमानांसाठी लागणाऱ्या सुट्या भागांची वाहतूक रस्त्याने सुरू केली. .कालांतराने मिग विमानांची संख्याही कमी होत गेल्याने सुट्या भागांची मागणी कमी होत गेली, त्यामुळे १९९७ पासून रेल्वे प्रशासनाने रेल्वेचा हा मार्ग बंद करून आपले रेल्वे रूळ काढून नेले. आता ही जागा स्थानिक शेतकरी ये- जा करण्यासाठी वापरत आहे. ज्यावेळी ६८ हेक्टर जागेचे संपादन केले गेले, तेव्हा केंद्र सरकारने एचएएल व रेल्वेमध्ये स्थानिक शेतकऱ्यांच्या मुलांना नोकरी दिली, मात्र जमिनीचा कुठलाही मोबदला दिला नाही. आता ही जमीन भारत सरकारच्या संरक्षण विभागाने राज्य शासनाकडे वर्ग केली आहे. .एचएएल प्रशासनाने यापूर्वीच या जमिनीचा आता आम्हाला कोणताही उपयोग नाही असा अहवाल तत्कालीन रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी केंद्र सरकारच्या संरक्षण विभागाला पाठवून दिला आहे. या जमिनीची गरज नसल्यास ती जमीन शेतकऱ्यांकडे पुन्हा वर्ग करावी असा आदेश संबंधित शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार दिले. कालांतराने ही जागा राज्य सरकारच्या ताब्यात गेली. .शेतकऱ्यांच्या सततच्या पाठपुराव्यामुळे एचएएल प्रशासनाने राज्य सरकारच्या महसूल विभागाकडे शेतकऱ्यांची जमीन परत करण्यासाठी पाठपुरावा देखील केला, मात्र राज्याच्या महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून कुठलीही दखल घेतली जात नाही. ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित केल्या आहेत, त्यांनी आता खासदार भास्कर भगरे यांच्यामार्फत पाठपुरावा सुरू केला आहे. नुकतेच महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची भेट घेऊन त्यांनी स्वतः लक्ष देऊन या शेतकऱ्यांच्या पूर्वी संपादित केलेल्या जमिनी परत कराव्यात अशी मागणी करण्यात आली आहे. संबंधित शेतकरी २०१७ पासून सातत्याने याबाबत कधी एचएएल प्रशासनाकडे, कधी केंद्र सरकार तर कधी राज्य सरकारकडे पाठपुरावा करत आहेत..असे आहेत बाधित शेतकरीसंपादित केलेल्या जमिनीपैकी पिंपळस रामाचे येथील २ शेतकरी, कसबे सुकेणे येथील ४६ शेतकरी, थेरगाव येथील ६ शेतकरी,जिव्हाळे येथील १३ शेतकरी व दिक्षी येथील ३० शेतकऱ्यांचा समावेश आहे प्रत्यक्ष जमीन ६८ हेक्टर असली तरी राज्य सरकारच्या दप्तरी मात्र ६८ एकर इतकीच नोंद असल्याचे दिसते.Virar News : विरार फुलपाडा स्मशानभूमीत लाकडाचा तुटवडा; तीनतास मृत देह स्मशानात तिष्ठत .माझ्या आजोबांच्या नावे असलेaली ९.२७ हेक्टर जमीन या प्रकल्पासाठी संपादित झालेली आहे. सर्वात जास्त जमीन आमची गेल्याने आमचे मोठे नुकसान झाले आहे. आज ही जमीन कोट्यवधी रुपयाची असून एचएएल प्रशासनाने त्याकाळी संपादित केलेली सर्व जमीन शेतकऱ्यांची परत करावी म्हणजे खऱ्या अर्थाने आम्हाला न्याय मिळेल.- रणजित देशमुख, शेतकरी, कसबे सुकेणे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.